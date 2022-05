Handi-Gang : le téléfilm avec Alessandra Sublet est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Le téléfilm "Handi-Gang" s'articule autour de lycéens qui décident de se liguer contre les injustices qui les accablent. Mais le téléfilm est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Handi-Gang : l'heure du changement

L'intrigue de Handi-Gang s'articule autour de Sam, lycéen et en fauteuil roulant. Sa mère, Nina (Alessandra Sublet), l'élève seule depuis sa naissance. Tous deux ont une superbe relation, mais les choses ne tardent pas à changer quand Vincent atterrit dans le lycée de Sam. Le nouveau venu ne tarde pas à faire réaliser à son camarade que lui-même et d'autres étudiants - Lila, autiste Asperger, ou encore Tom, un adolescent malentendant - souffrent de multiples injustices. Ils décident alors de monter un gang afin de protester contre le manque de considération de leurs pairs et de la société.

Handi-Gang ©JEAN-PHILIPPE BALTEL / 3EME OEIL

Attention, les membres du groupe ne se considèrent nullement comme des victimes. Leur objectif est on ne peut plus clair : sensibiliser et éveiller les consciences de ceux qui les entourent. Plus Sam s'engage dans cette mission, plus Nina se fait du souci pour lui. L'occasion pour la mère et le fils de voir la dynamique de leur relation évoluer ?

Une histoire personnelle

Handi-Gang est l'adaptation du second roman de Cara Zina. Mais tout n'est pas fiction dans son histoire, bien au contraire. Elle-même maman d'un enfant handicapé, son ouvrage est né d'une expérience personnelle. L'auteure raconte ainsi à nos confrères de Télérama qu'elle avait emmené son fils dans une colonie de vacances réputée pour proposer des activités à destination de tous les enfants.

Aucune activité physique n’avait été prévue pour lui et il n’avait pu participer qu’à un atelier de braille.

Cette déception, nouvelle preuve du désintérêt de la société à l'égard des personnes handicapées, a donc inspiré à Cara Zina l'histoire d'Handi-Gang. Elle a alors décidé de créer un groupe de super-héros du quotidien touchés par diverses pathologies. Un message fédérateur appelant, somme toute, à "changer le monde".

Pour la petite histoire, le concept du roman est assez proche de la réalité ! En effet, il y a une cinquantaine d'années, Elisabeth Auerbacher co-fonde le Comité de lutte des handicapés. Témoin - ainsi que victime - de l'exclusion des élèves jugés différents lors de ses années à l'université, elle décide de ne plus se laisser faire. La jeune femme, paralysée des deux jambes, détruit les marches qui mènent à la cafétéria de son établissement. Un geste extrêmement fort, puisque ces dernières empêchaient jusqu'alors les étudiants handicapés de prendre leurs repas dans le réfectoire. Son action suscite un vif émoi, des camarades la rejoignent : le Comité se constitue en 1973. Pour la petite histoire, Elisabeth Auerbacher, devenue avocate, n'a jamais cessé de se battre pour dénoncer l'indifférence du système à l'égard des handicapés.

Un bel hommage

Théo Curin, vice-champion du monde de natation handisport, tient le rôle de Sam. Quand il était enfant, le jeune homme a dû subir une amputation des quatre membres en raison d'une méningite foudroyante. Désormais âgé de 22 ans, il brille dans le monde du sport, du mannequinat et, à présent, de la comédie !

Handi-Gang ©JEAN-PHILIPPE BALTEL / 3EME OEIL

Si vous désirez en savoir plus sur le parcours peu commun du sportif, la diffusion de Handi-Gang sera suivie de celle d'un documentaire retraçant son chemin de vie hors normes et inspirant. Vous pourrez découvrir l'histoire de l'athlète depuis sa plus tendre enfance, accompagnée de témoignages de ses proches. Pour la petite histoire, Alessandra Sublet participe également à ce documentaire signé Sophie Lesage.

Vous pourrez découvrir Handi-Gang le 2 mai à 21h05 sur TF1, suivi du documentaire Théo Curin : ma différence, ma force !