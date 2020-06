Hanna : une bande-annonce pour la saison 2 de la série Amazon

Amazon vient de dévoiler le trailer de la deuxième saison de sa série adaptée du film de Joe Wright de 2011, "Hanna". Les huit épisodes de la deuxième saison sortiront le vendredi 3 juillet prochain sur Amazon Prime.

De quoi ça parle Hanna ?

Hanna s’intéresse à une jeune fille qui a passé toute sa jeunesse dans les bois d’Europe de l’Est à s’entraîner, isolée avec son père, pour combattre ceux qui les traquent. Après avoir été repérée par une espionne de la CIA, ses capacités de survie sont mises à l’épreuve lorsqu’elle se retrouve séparée de son père. Hanna doit alors voyager à travers l’Europe pour retrouver son père et échapper à la poursuite d’une mystérieuse agence gouvernementale, Utrax, tout en essayant de comprendre qui elle est vraiment. Mais elle va bientôt découvrir qu’elle n’est pas la seule à avoir reçu un entraînement d’élite… Hanna est interprétée par Esme Creed-Miles, tandis que son père est joué par Joel Kinnaman. Mireille Enos a aussi un rôle récurrent dans la série, dans le rôle de l'agente de la CIA Marissa Wiegler.

Quoi de nouveau dans la bande-annonce d’Hanna ?

La bande-annonce de la deuxième saison d’Hanna montre la jeune fille intégrant le programme d’entraînement d’élite d’Utrax, tandis que le personnage de Marissa Wiegler lui promet une nouvelle vie au milieu d’un environnement différent de tout ce qu’elle a connu auparavant. La bande-annonce introduit aussi John Carmichael, le nouveau directeur d’Utrax, incarné par Dermot Mulroney. Celui-ci révèle qu’après l’entraînement que subissent les jeunes femmes pendant le programme, elles sont envoyées pour se mêler à la vie normale et se socialiser, adoptant une fausse identité. Elles deviennent alors des armes redoutables pour l’organisation gouvernementale, qui les contrôle.

Qu’attendre de la saison 2 d’Hanna ?

Selon les premières informations données par TVLine, dans la saison 2 de la série, Hanna risquera sa liberté pour essayer de secourir son amie Clara, jouée par Yasmin Monet Prince, qui fait partie du programme d’Utrax. Pour cela, elle trouvera de l’aide auprès de son ancienne ennemie, l’agent de la CIA Marissa Wiegler, qui doit à la fois protéger Hanna et elle-même de l’organisation en laquelle elle avait autrefois confiance. Selon les images de la fin du trailer, Hanna devrait essayer de mettre un terme au programme. On peut imaginer qu’elle essaiera de démanteler le programme et de dévoiler au grand jour les activités d’Utrax. Elle devrait donc être confrontée à Carmichael, qui dispose de moyens importants pour l’arrêter. Hanna devrait aussi essayer de convaincre les autres jeunes femmes du programme à se libérer de l’emprise de l’agence. Peut-être se fera-t-elle à la fois des amies et des ennemis parmi elles ?