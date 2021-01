Hannibal : un retour de la série serait en discussion

Et si ? Depuis que Netflix a décroché les droits pour diffuser la série "Hannibal", on se prend à rêver d'une quatrième saison. Il n'est pas interdit de rêver d'un retour, la précédente fin ayant laissé la porte ouverte pour un prolongement. Mads Mikkelsen va peut-être réveiller les espoirs des fans avec ses récentes déclarations.

Hannibal : annulée après trois saisons

Hannibal est l'une de ces séries qui ont connu une fin précipitée alors que les retours étaient majoritairement positifs à leur égard. Mais NBC n'a jamais commandé une quatrième salve d'épisodes. La saison 3 s'est bouclée sur une conclusion qui n'en était pas réellement une.

Pour rappel, Will (Hugh Dancy) avait été perverti par Hannibal. Le premier des deux hommes a voulu neutraliser le second lors d'une chute commune dans l'océan. Une étape majeure dans leurs rapports ambigus. Au cas où vous ne connaîtriez pas la série, elle narre la rencontre entre un jeune profiler et le Docteur Hannibal Lecter. Pour incarner ce dernier, Mads Mikkelsen a été choisi. S'il n'atteint pas le niveau d'Anthony Hopkins dans le même rôle, il compose un personnage magnétique.

Hannibal ©NBC

Une saison 4... Grâce à Netflix ?

Hannibal a fait son arrivée sur Netflix aux Etats-Unis en 2020, avec une réponse positive de la part des abonnés. Cette entrée dans le catalogue de la plateforme pourrait même faire naître un regain d'intérêt pour une nouvelle saison. Présent dans le podcast Happy Sad Confused, Mads Mikkelsen a lâché que des discussions ont été relancées dernièrement grâce au succès des saisons sur Netflix.

Les fans vont se mettre à rêver d'une suite mais rien n'est réellement en préparation pour le moment. Netflix va peut-être essayer de collaborer avec NBC pour essayer de relancer le show. On a bien vu ce que le géant du streaming avait fait avec Lucifer, en lui offrant un prolongement après une annulation. Tout reste possible pour Hannibal et Mads Mikkelsen s'est déjà montré enthousiaste à l'idée de reprendre un jour son rôle de psychopathe.

Toujours dans le podcast, l'acteur avoue que l'équipe pensait qu'une quatrième saison allait se faire quand ils étaient en train de faire la précédente. Ce qui peut laisser penser que les scénaristes ont déjà une petite idée d'où aurait pu aller la série par la suite. Quant à cette fin à laquelle nous avons eu droit, Mads Mikkelsen se refuse à dire qu'elle laisse l'histoire inachevée. Chacun son point de vue.