Harley Quinn : Batgirl et Catwoman dans le trailer de la saison 2

DC Universe continue de publier des images inédites de la saison 2 de « Harley Quinn ». Cette fois, cette bande-annonce en dévoile davantage sur l'intrigue et l'action, qui promettent d'être explosives.

Le 3 avril prochain, la plateforme DC Universe accueillera la deuxième saison des aventures déjantées de l'ancienne psy, dans une série animée qui lui est exclusivement dédiée. DC Universe a publié un nouvel aperçu de la deuxième saison de Harley Quinn. Cette série animée pour adultes a connu un franc succès pour sa première saison, dévoilée en novembre dernier. La plateforme n'a pas lésiné et publie dès le mois d'avril prochain la saison 2.

Harley Quinn n'a pas de maître

Ces nouvelles images promettent une saison explosive. Une bande-annonce qui dévoile de nombreux personnages comme King Shark et Gueule d'Argile. Harley Quinn va devoir se battre pour obtenir une partie du territoire de Gotham divisé entre plusieurs méchants : Bane, L'Homme Mystère, Dr Freeze, Le Pingouin et Double Face. Face à cette hégémonie masculine dans le milieu du crime, Harley Quinn va se faire une place à grands coups de batte de baseball. Elle pourra compter sur le soutien de certains personnages comme Poison Ivy et Catwoman.

Kaley Cuoco est la voix de Harley Quinn, Lake Bell sera Poison Ivy et Alan Tudyk double le Joker. La série est créée par Patrick Schumacker, Justin Halpern et Dean Lorey. Pour rappel Harley Quinn est imaginée en 1992 par Paul Dini et Bruce Timm. Ce personnage a la particularité d'être inventé à l'occasion de la série animée Batman, pour ensuite être inséré dans l'univers des comics. Initialement psychiatre à l'asile d'Arkam, elle devient complice du Joker sous le nom d'Harley Quinn.

Cette deuxième saison suivra les aventures d'Harley Quinn et de Poison Ivy. Toutes les deux tenteront de gagner un siège à la grande table de la Légion du Destin. La première saison s'est terminée sur un cliffhanger passionnant. Cette saison 2 est attendue pour le 3 avril prochain sur la plateforme DC Universe.