Harley Quinn : La série animée est renouvelée pour une saison 3

Décidément, on ne l'arrête plus ! Après un "Birds of Prey" qui a bien marché commercialement parlant et un nouveau volet de "Suicide Squad" où elle sera encore de la partie en 2021, le personnage d'Harley Quinn voit sa série d'animation éponyme être renouvelée par HBO Max pour une 3ème saison. Il faut dire que le service de SVOD qui est rattaché à la Warner n'avait pas trop le choix tant cette dernière n'a pas fini d'exploiter les bonnes recettes de son héroïne.

La renaissance d'un "jeune" personnage DC

A la différence de nombreux héros et antagonistes DC, Harley Quinn n'est pas née d'un comics. En effet, le personnage apparait pour la première fois en 1992 dans la série animée Batman, la série animée. Au départ, elle était dépeinte comme une ancienne psychiatre que le Joker a rendu fou et fait d'elle une complice et une petite amie. Suite à sa popularité, elle finit par être approfondie par DC Comics grâce à plusieurs BD dans lesquelles elle est l’héroïne. Folle, sombre et violente, la belle fascine ses lecteurs et ses spectateurs autant que l'inévitable Joker. Bien qu'Harley Quinn soit très appréciée, elle va connaitre une plus grande visibilité à partir de 2016 et la sortie du film Suicide Squad. Et pour cause : Margot Robbie qui interprète la jeune femme, fait une grosse performance. En effet, l'actrice s'est totalement appropriée la personnalité instable d'Harley.

En conséquence, la Warner va voir la poule aux œufs d'or et va continuer de développer Margot/Harley par le biais d'un film dérivé nommé Birds of Prey ainsi qu'un semi-reboot nommé The Suicide Squad. Par ailleurs, une série d'animation intitulée Harley Quinn va être diffusée à partir de 2019 sur HBO Max.

Un franc succès sur le service de streaming

Pour rappel, Harley Quinn suit le personnage alors qu'elle se retrouve une nouvelle fois abandonnée par le Joker dans l'asile d'Arkham. Elle retrouve comme compagnon de cellule Posion Ivy qui l'aide à s'évader tout en lui faisant ouvrir les yeux sur le comportement abusif du Joker. Harley va donc se reprendre en main et décide de rompre avec le Joker pour vivre ses propres aventures dans lesquelles elle sera parfois accompagnée par Ivy ou par sa propre équipe. L'objectif principal d'Harley Quinn sera d'intégrer The Legion of Doom, une organisation criminelle rassemblant plusieurs super-vilains de l'univers de DC.

Irrévérencieuse et destinée aux adultes, la série a rapidement trouvé son public dès la première saison. Il faut dire que non seulement le show dévoile de nombreux cameos tels que Batman, Gueule d'Argile, Bane, King Shark, Mr Freeze, Le Pingouin ou encore Aquaman. Mais surtout, la série adopte un ton politiquement incorrect qui rend le tout extrêmement divertissant. Tout l'univers DC est donc réuni pour cette série comique pour adultes plutôt de bonne facture. Pas étonnant qu'HBO Max lui ait accordé une saison 3.

Pour rappel, Kaley Cuoco est la voix de Harley Quinn, Lake Bell est Poison Ivy et Alan Tudyk double le Joker. La série est créée par Patrick Schumacker, Justin Halpern et Dean Lorey.

Enfin une diffusion en France ?

Depuis sa diffusion sur HBO Max, on se demandait si la série verrait le jour sur nos chaines francophones. Après un an d'attente, la réponse est : oui ! En effet, Toonami a annoncé que la série serait disponible dès le 15 octobre ! En premier lieu, la chaîne diffusera trois épisodes, puis deux tous les jeudis, pour un total de 13 épisodes. Par ailleurs, Harley Quinn sera doublée (sans surprise) par Dorothée Pousseo, la voix française de Margot Robbie.

Pour rappel, Toonami est disponible sur Canal+ ainsi que sur les box Bouygues, Free, Orange et SFR.