Harley Quinn S2 : Alfred Molina prête sa voix à un célèbre méchant de DC

L’acteur Alfred Molina rejoint la casting de la saison 2 de la série animée centrée sur Harley Quinn. L’artiste, surtout célèbre pour avoir incarné le Docteur Octopus dans « Spider-Man 2 », doublera un personnage connu.

La première saison de Harley Quinn s’est avérée être un succès. Diffusée depuis le 29 novembre dernier sur la plateforme DC Universe, elle présente les aventures déjantées de l’anti-héroïne évoluant dans les rues de Gotham. Bien évidemment, elle croise la route de personnages iconiques comme le Joker ou les Birds of Prey.

Kaley Cuoco est la voix d’Harley Quinn, Lake Bell double Poison Ivy et Alan Tudyk prête sa voix au terrible Joker. La série est créée par Justin Halper et Dean Lorey. Face au succès du show, DC a évidemment produit une deuxième saison qui obtient un renfort de doubleurs.

D’un docteur à l’autre

Ainsi, Alfred Molina prêtera sa voix au docteur Victor Fries, prêt à tout pour ramener sa femme à la vie. Mais à cause de ses nombreuses expériences et de la folie qui le guette, il se transforme peu à peu en Mr Freeze. Un méchant culte de l’univers de Batman capable de contrôler la glace. Cet antagoniste célèbre est créé en 1959 par Bill Finger, Sheldon Moldoff et Dave Wood. À l’origine, c’est davantage un méchant de seconde zone utilisé pour des ressorts comiques. Mais la série Batman de 1992 le remet sur le devant de la scène en lui offrant plus d’épaisseur et un background dramatique. Par la suite, les comics se sont basés sur cette nouvelle version.

En plus d’Alfred Molina, d’autres acteurs ont été confirmés dans cette saison 2. Ainsi, Sanaa Lathan rejoint également le casting dans la peau de Catwoman. Cette deuxième saison suivra les aventures d’Harley Quinn et de Poison Ivy qui tentent toujours de gagner un siège à la grande table de la Légion du Destin. La première saison s’est terminée sur un cliffhanger passionnant. Cette saison 2 est attendue pour le 3 avril prochain sur la plateforme DC Universe.