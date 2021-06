Harley Quinn : une scène de sexe entre Batman et Catwoman a été censurée par DC

Depuis ses débuts sur HBO Max en 2019, la série animée « Harley Quinn » a clairement montré qu’elle n’était pas destinée aux enfants. Entre dialogues crus, violence sèche et sang, le show va très loin. Et il aurait pu aller encore plus loin puisqu’une scène de sexe oral aurait pu avoir lieu entre deux personnages emblématiques de l’univers DC : Batman et Catwoman. Sauf que DC a catégoriquement refusé l’initiative.

Batman/Catwoman : je t’aime, moi non plus Batman est connu pour son sens aigu (et extrême) de la justice. Pour autant, il ne faut pas oublier que depuis 1940, il se retrouve sans cesse séduit par une femme qui est très loin de posséder ses mêmes idéaux chevaleresques : Catwoman, la cambrioleuse sans scrupules qui agit en marge de la loi et qui ne cesse de provoquer le Chevalier Noir lorsqu’ils se confrontent. Toutefois, au fil des années, on a bien fini par se rendre compte que la tension entre les deux personnages est bel et bien sexuelle. En effet, les personnages se tournent autour, s’affrontant ou collaborant selon les situations. Batman voit du bon en Catwoman, quand celle-ci souhaite que le justicier se dévergonde un peu plus. Leur idylle compliquée est donc idéale pour une série comme Harley Quinn qui propose une approche irrévérencieuse des personnages de l’écurie DC. Malheureusement, même une série comme celle-là ne peut tout dire et tout montrer. Coup de langue interdit Lors d’un entretien avec le magazine Variety, Justin Halpern, cocréateur et producteur exécutif de la série est revenu sur la chance qu’il avait de pouvoir développer ses personnages comme il le voulait. Sauf qu’il ne peut pas tout faire, en particulier pour les super-héros phares de la licence. Ainsi, dans la saison 3, son équipe et lui avaient pour idée de montrer Batman pratiquer un acte de sexe oral à Catwoman. Une idée courageuse… mais qui a été totalement refusée par DC Comics : DC nous a dit : « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. Les héros ne font pas ça. » Nous avons alors demandé : « Êtes-vous en train de dire que les héros ne sont que des amants égoïstes ? » Ils m’ont répondu : « Non. C'est juste que nous vendons des jouets de consommation autour de ces héros. Il est difficile de vendre un jouet si Batman fait ce genre de choses.» Batman/Catwoman ©DC Comics Si l’argument marketing peut s’expliquer et se comprendre, il est dommage qu’il soit utilisé au détriment de l’argument artistique. Surtout que la série Harley Quinn n’est pas un programme qui a pour cible principal un public très jeune. De ce fait, on peut se demander en quoi les parents seraient réticents à acheter des jouets Batman à leurs enfants alors que ceux-là ne sont pas censés voir le show diffusé sur HBO Max. À noter que l'épisode en question n'a pas encore été diffusé. Il faudra donc être attentif au montage final pour savoir ce qu'il pourrait rester de cette potentielle scène sulfureuse entre Batman et Catwoman.