Harrison Ford explique pourquoi il ne prend pas sa retraite

Harrison Ford n’a toujours pas décidé de prendre sa retraite. Alors qu’il sera bientôt à l’affiche de la deuxième saison de "Shrinking", il a expliqué pourquoi il continuait à jouer.

Harrison Ford revient dans les nouveaux épisodes de Shrinking

Harrison Ford sera bientôt de retour sur le petit écran dans la saison 2 de Shrinking. Aux côtés de Jason Segel, il y interprète un thérapeute endeuillé qui décide de ne plus suivre sa formation et de dire à ses patients ce qu’il pense sans filtre. Harrison Ford poursuit donc une très longue carrière. Désormais âgé de 82 ans, le comédien continue de tourner. L’année dernière, il tenait l’affiche d’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Alors qu’il n’était plus apparu dans une série depuis très longtemps, il a aussi repris le chemin du petit écran ces dernières années avec 1923 et Shrinking. Et visiblement, il ne compte toujours pas prendre sa retraite.

Continuer de tourner, quelque chose d’« essentiel » pour le comédien

Pour la saison 2 de Shrinking, Harrison Ford a donné une longue interview à Vanity Fair. Le journaliste l’interrogeant lui a demandé pourquoi il continuait à tourner à un tel âge. Le célèbre interprète d’Han Solo a expliqué qu’il en retirait quelque chose d’ « essentiel », et qu’il prenait du plaisir à tourner une série comme Shrinking :

Ça me permet d’avoir un contact humain essentiel. J’ai la possibilité de laisser libre court à mon imagination avec des gens qui ont de grandes qualités et une grande expérience… C’est fun de travailler avec ces gens.

Au cours de la même interview, Harrison Ford a aussi parlé de son attrait pour la comédie. Il a même fait une déclaration surprenante sur les différents rôles de sa carrière : « Pour moi, tout ce que j’ai fait était une comédie. » Selon lui, « les blagues sont vraiment l’élément de surprise dans n’importe quoi, que ce soit un film sérieux ou une série comique. »

Deux séries et deux films à venir avec l’acteur

Harrison Ford ne semble donc pas prêt de laisser derrière lui sa carrière d’acteur. Il sera de retour dans quelques jours dans la saison 2 de Shrinking. Celle-ci, qui comptera cette fois douze épisodes au lieu des dix de la première saison, sera visible à partir de ce mercredi 14 octobre sur Apple TV+. Après cela, Harrison Ford reviendra dans la deuxième saison de 1923. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie. L’acteur sera également à l’affiche de deux films du MCU, au sein duquel il fera ses débuts dans le rôle de Thaddeus Ross, prenant la relève de William Hurt. On le verra d’abord dans Captain America : Brave New World, puis dans Thunderbolts*. Le premier sortira au cinéma en France le 12 février 2025 et le deuxième le 30 avril 2025.