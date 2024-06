Harry Potter : J.K. Rowling annonce une très bonne nouvelle pour la série tant attendue

La série Harry Potter attendue en 2026 sur la plateforme Max fait un énorme bond en avant comme l'a annoncé J.K. Rowling ! Deux figures clés de l'équipe créative ont été annoncées. Les choses se précisent pour le retour à Poudlard !

La série Harry Potter fait un grand pas en avant

Annoncée il y a déjà plusieurs années, la série Harry Potter arrivera sur la plateforme Max en 2026. Très attendue par les fans de la saga, elle marquera le retour du célèbre sorcier à lunettes sur les écrans, quinze ans après la sortie du dernier film au cinéma. Cette nouvelle adaptation promet d'explorer encore plus en profondeur l'univers magique de J.K. Rowling, puisque la série comptera sept saisons, chacune étant consacrée à un roman et suivra donc Harry à travers toute sa scolarité à Poudlard. J.K. Rowling supervise le projet, et en est la productrice exécutive. Une manière pour elle de garder un œil sur la cohérence du projet par rapport à son œuvre si appréciée à travers le monde.

Ce mercredi 26 juin, l'auteure et productrice, a annoncé que la série avançait enfin avec la nomination de deux figures clés de son équipe créative. Ainsi, Francesca Gardiner a été désignée comme showrunneuse et scénariste, tandis que Mark Mylod réalisera plusieurs épisodes. Tous deux ont remporté des récompenses pour leur travail sur la série Succession.

Je suis ravie de vous annoncer notre réalisateur et notre scénariste. Leur passion pour #HarryPotter est palpable, et après avoir lu le scénario pilote de Francesca et entendu la vision de Mark, je suis convaincue que la série surpassera toutes les attentes.

Un casting très attendu

Le casting de la série Harry Potter est l'un des aspects les plus attendus de la production. Les rôles iconiques de Harry, Hermione et Ron, initialement incarnés par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint au cinéma, devront trouver de nouveaux visages capables de captiver une nouvelle génération de fans. Les producteurs sont conscients du défi et promettent de choisir des acteurs qui apporteront "une fraîcheur et une profondeur renouvelées aux personnages".

Ce nouveau casting devra non seulement s'aligner avec les attentes élevées des fans, mais aussi redéfinir ces rôles pour une nouvelle ère qui devrait durer plusieurs années. Comme pour les films, ces nouveaux interprètes débuteront en étant enfants, et le public les verra grandir à l'écran au fil des saisons.