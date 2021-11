Hashtag Boomer : on était sur le tournage de la série OCS

"Hashtag Boomer" est à découvrir à partir du 25 novembre sur OCS. Retrouvez un aperçu de cette nouvelle série française créée et réalisée par Constance Maillet dans la vidéo ci-dessus de notre passage sur le plateau de tournage.

C'est quoi Hashtag Boomer ?

OCS a su sortir ces dernières années des programmes accrocheurs avec un format assez court (huit épisodes de 26 minutes) et un ton toujours entre la comédie et le drame. On pense bien sûr à Irresponsable, modèle de dramédie de la chaîne. Réalisée et créée par Constance Maillet, Hashtag Boomer pourrait bien lui succéder. La série suit Hassan, Dany, Margot et Raoul, quatre trentenaires qui gèrent au quotidien leurs vies mais aussi leurs parents. La révolution numérique a parfois renversé les rôles, et les enfants doivent souvent expliquer la vie aux Boomers.

Hashtag Boomer ©OCS

Ainsi, la série s’interroge sur les rôles familiaux dans notre société et comment la révolution numérique a bouleversé les quotidiens. Il est également question des différences de générations. Le tout avec humour et des personnages tous très attachants.

Une journée sur le tournage

Au casting de ce nouveau programme on retrouve Bellamine Abdelmalek, Allison Chassagne, Jules Sagot et Manon Azem, meilleure amie de Constance Maillet, comme elle nous le précisait lors de notre venue sur le tournage de la série. La comédienne était d'ailleurs à la naissance du projet Hashtag Boomer :

"On s'est retrouvées un samedi soir, en bouffant des pizzas et en fumant des pétards, et l'idée est arrivée. Constance a tout mis par écrit, a tout créé et a fait ce bébé."

De son côté, Constance Maillet souhaitait à tout pris réaliser la série tout en ayant conscience en tant que jeune scénariste une production n'allait pas forcément lui confier les rênes. Mais OCS lui a fait confiance et la réalisatrice s'en sort haut la main, en dépit de conditions très compliquées.

"Première réalisation, premier scénario : Covid ! La prochaine fois je pense que j'irai tourner en Afrique avec le palu. Je me dis que je suis rodée pour à peu près n'importe quoi maintenant."

Retrouvez la série sur OCS à partir du 25 novembre et notre rencontre avec l'équipe du tournage dans la vidéo en une d'article.