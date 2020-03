Hawaii 5-0 : bientôt le clap de fin après 10 saisons

Vous avez aimé ? Partagez :

« Hawaii 5-0 », c’est bientôt fini ! La série policière de CBS fera ses adieux après 10 saisons. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une surprise pour les fans de la série à succès…

C’est officiel : après 10 saisons, la série Hawaii 5-0 fera ses adieux. Nous savons via le site du magazine Variety que c’est le vendredi 28 février que la chaîne CBS a annoncé que la saison en cours sera bien la dernière. Une mauvaise nouvelle pour les fans de cette série qui ont suivi les aventures de leur unité spéciale préférée pendant maintenant 10 ans. Le dernier épisode de la série durera 2 heures et sera diffusé le 3 avril.

“Dès le premier épisode, Hawaii 5-0 a été un franc succès pour la chaîne” a déclaré Kelly Kahl, le président de CBS Entertainment. “Je remercie le talent de tous les producteurs, les scénaristes, les acteurs et toutes les équipes. Cette série a joué un rôle très important dans notre programme pendant une décennie et nous a aidé à faire du vendredi un jour clé. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité, la longévité et nous sommes reconnaissants du soutien sans faille des fans de Hawaii 5-O”.

Une page qui se tourne pour CBS

Si l’annulation de la série semble être assumée par la chaîne, l’émotion est évidemment très vive pour les acteurs de Hawaii 5-0. En première ligne, Alex O’Loughlin, qui incarne le commandant Steve McGarrett a lui aussi voulu rendre hommage à la série qui l’a rendu célèbre. “Où que j’aille sur cette planète, dans n’importe quelle langue, je suis McGarrett. Ce que nous avons accompli est extraordinaire, je n’ai vraiment pas les mots pour exprimer ma gratitude”. L’acteur australien de 43 ans incarnait au début de la série un membre des forces spéciales marines (Navy SEAL) venu sur l’île d’Oahu pour enquêter sur la mort de son père.

L’annulation de Hawaii 5-0, qui est un reboot de la série Hawaï Police d’Etat, a eu l’effet d’une surprise. Les raisons restent très floues ; il faut dire que la fiction portée par Alex O’Loughlin et Scott Caan a su rester populaire aux Etats-Unis et maintenir des audiences plus que corrects pendant 10 ans. Alors que d’autres séries à succès comme The Good Place, Bojack Horseman ont déjà tiré leurs révérences, c’est au tour de Hawaii 5-0 de faire ses adieux le 3 avril.

Retrouvez les épisodes de Hawaii 5-0 sur M6.