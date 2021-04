Hawaii 5-0 : Daniel Dae Kim revient sur son départ de la série

Durant sept saisons, Daniel Dae Kim a fait partie des têtes d'affiche de la série policière "Hawaii 5-0". Pourtant, à la surprise générale, il quitte le show en 2017, accompagné de sa collègue Grace Park. À l'époque, des raisons salariales avaient été l'objet de leur départ. Le comédien est revenu sur cet incident.

Hawaii 5-0 : le remake d'une série culte

En 2010, CBS choisit de produire un revival d'Hawaii 5-0. En effet, cette série a fait les beaux jours de la chaîne durant les années 70. Diffusée entre le 20 septembre 2010 et le 10 avril 2020, Hawaii 5-0 a fait honneur à son ainé en atteignant dix saisons (deux de moins que la série originale). Par ailleurs, sa popularité fut telle qu'elle a multiplié les crossovers avec d'autres séries policières comme NCIS : Los Angeles, MacGyver et Magnum.

Hawaii 5-0 ©CBS

Pour rappel, Hawaii 5-0 présente une unité spéciale de police chargée de lutter contre le crime à Honolulu. Son casting principal initial comprenait Alex O'Loughlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim et Grace Park. Ces deux derniers ont fait partie des figures phares du show entre 2010 et 2017.

Une renégociation salariale qui fait tache

Lorsque Daniel Dae Kim et Grace Park rejoignent Hawaii 5-0, ils sont déjà des acteurs très connus du petit écran. En effet, Kim a marqué le public sériephile en jouant dans les six saisons de Lost. Quant à Grace Park, elle s'est révélée dans la série culte Battlestar Galactica. Par conséquent, il était tout naturel pour les deux comédiens de demander une parité salariale équivalente à celle de leurs deux autres collègues Alex O'Loughlin et Scott Caan. Une demande rejetée par les producteurs de la série, et qui a donc amené Daniel Dae Kim et Grace Park à quitter le show policier.

Dans un entretien avec le magazine Vulture, l'acteur qui a incarné l'agent Chin Ho Kelly durant sept saisons, revient sur cet incident. Et il ne se cache pas :

Une chose qui n'a jamais été correctement rapportée par la presse, c'est le montant de la réduction de salaire que j'ai fait pour passer de Lost à Hawaii 5-0 (...) L'objectif des renégociations était que nous soyons tous égaux. Je voulais ce casting d'ensemble auquel je pensais faire partie depuis le départ. Et je souhaitais remonter mon salaire au niveau de ce que je touchais avec Lost. Ce n'était pas une position déraisonnable à prendre. Et le fait est que ce n'était pas une source de conflit pour moi. C'était clair et simple. J'étais très transparent à ce sujet avec mes collègues acteurs, avec mon showrunner, avec le studio depuis le début. C'est devenu beaucoup plus dramatique quand les conditions n'ont pas été réunies.

La question raciale posée

Jugeant un écart trop important entre les acteurs asio-américains et leurs confrères caucasiens, Daniel Dae Kim et Grace Park se sont alliés dans la négociation :



J'étais transparent avec Grace sur mes objectifs, et elle-même avait ses propres objectifs. Certains coïncidaient avec les miens, et d'autres, non. Toutefois, les deux choses que nous avions en commun étaient le fait que nos contrats se terminaient en même temps, ainsi que le fait que nous soyons tous deux des Américains d'origine asiatique dans un show à Hawaï, où la population asio-américaine est importante.

Depuis plusieurs années à Hollywood, les personnalités issues de la communauté asiatique dénoncent une différence de traitement salariale, en comparaison à leurs homologues blancs. À titre d'exemple, Adèle Lim, la co-scénariste de Crazy Rich Asians, avait décidé de quitter en 2019 la production des suites du film. La raison ? Elle était moins bien payée que Pete Chiarelli, le scénariste blanc qui travaillait avec elle sur la comédie romantique.

Dans cette même interview, Daniel Dae Kim signale surtout qu'il n'a pas été aidé par ses partenaires Alex O'Loughlin et Scott Caan :



Je pense que chaque fois qu'il y a un groupe d'acteurs, les objectifs de chacun sont uniques et individuels. Il m'est donc difficile de dire s'ils étaient des alliés à notre cause. Tout ce que je sais, c'est que la manière dont les choses se sont déroulées a changé mes relations avec eux.

Heureusement, après Hawaii 5-0, Daniel Dae Kim a très vite rebondi sur petit écran. Il est aujourd'hui producteur de Good Doctor, et il a récemment intégré le casting de New Amsterdam.