Hawkeye : ce que révèle la montre sur Laura, la femme de Clint Barton

Le final de la série "Hawkeye", disponible sur Disney+, a offert une révélation sur le passé de Laura. L'épouse de Clint Barton pourrait bien avoir une autre identité. On vous laisse découvrir laquelle dans l'article ci-dessous.

La série Hawkeye s'est conclue avec un sixième épisode mis en ligne le mercredi 22 décembre sur Disney+. Durant cette saison on a pu suivre Clint Barton (Jeremy Renner), super-héros abîmé et fatigué qui souhaite passer tranquillement les fêtes de Noël avec sa famille. Seulement, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une jeune femme qui a grandi avec le désir de devenir aussi forte qu'Hawkeye, se retrouve dans une situation compliquée après avoir voulu jouer les justicière avec le costume de Ronin. Clint reconnaît son ancienne tenue et comprend qu'il doit agir. Au fil des épisodes le duo va se lier d'amitié et s'entraider face au "gang des survêt" qui les poursuit.

Ainsi, la série a introduit une figure importante comme Maya, qui aura prochainement droit à sa propre série (Echo), et a fait revenir des visages connus avec Yelena (Florence Pugh) et Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio issu de Daredevil). Il y a évidemment une autre personne que les fans du Marvel Cinematic Universe connaissent bien : Laura Barton. Epouse de Clint, elle a eu droit à de courtes apparitions dans Avengers : L'Ère d'Ultron (2015) et Avengers : Endgame (2019).

La révélation de Marvel sur Laura

Toujours interprétée par Linda Cardellini, Laura ne semblait pas avoir une grande importance en étant reléguée à un rôle de mère de famille. Pourtant, durant la série, des indices ont laissé entrevoir qu'elle pouvait être bien plus. Avant l'épisode final, on l'entendait clairement évoquer le patron du S.H.I.E.L.D, Nick Fury et communiquer en allemand avec son époux. Serait-elle une ancien agente ? Eh bien les dernières minutes de l'épisode 6 d'Hawkeye semblent le confirmer.

Pendant plusieurs épisodes, on nous a parlé d'une montre très importante que Clint doit à tout prix récupérer. On pensait d'abord qu'il s'agissait d'un outil ayant appartenu à Tony Stark. Mais lorsque Clint donne enfin la Rolex à Laura, celle-ci la retourne et laisse voir le symbole du S.H.I.E.L.D avec le numéro 19. On imagine que cela fait directement référence à l'Agent 19 que les fans de Marvel connaissent aussi sous le nom de code "Oiseau moqueur" (Mockingbird en VO).

Dans les comics, la véritable identité de Mockingbird est Barbara Morse. Elle rencontre Clint après son départ des Avengers. Ils se marient, mais divorceront. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans le MCU. Cependant, Barbara Morse est déjà apparue dans une autre série du MCU : Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Elle était alors interprétée par Adrianne Palicki. Mais, dans ce show, diffusé par ABC entre 2013 et 2020, elle n'a pas porté le surnom de Mockingbird.

Ainsi, Laura Barton pourrait être l'Agent 19 et rien ne l'empêche de coexister avec Barbara Morse. Reste à voir s'il s'agissait simplement d'un clin d'œil pour faire comprendre que la mère de famille a eu un passé tumultueux, ou si elle reprendra du service à l'avenir.

