Hawkeye : cette photo de Jeremy Renner annonce peut-être le début du tournage

Jeremy Renner n'est pas assuré de revenir au cinéma dans le Marvel Cinematic Universe. Hawkeye pourrait être vu pour la dernière fois dans la série prévue sur Disney+ qui porte son nom. L'acteur a l'air d'annoncer le début des prises de vue avec une image où il est en mauvais état.

Hawkeye passe sur le petit écran

La phase 3 du MCU s'est fermée avec Spider-Man : Far From Home, donnant l'opportunité à Marvel d'explorer d'autres formats et histoires. La plateforme Disney+ deviendra essentielle dans le développement de l'univers, avec des séries qui se connecteront aux films. Hawkeye/Clint Barton est de ces personnages qui font le chemin en direction du petit écran. Pour introduire la nouvelle génération. La série lancera la collaboration entre le personnage campé par Jeremy Renner et Kate Bishop, une version plus jeune et féminine découverte dans les comics. Pour vous présenter le scénario, il suivra le héros qui découvre et prend sous son aile une Kate qui se révèle être redoutable avec un arc entre les mains. Ce postulat doit permettre de passer le flambeau mais pas question de se débarrasser aussi facilement de Jeremy Renner.

L'acteur reste pour le moment central dans la série et son sort dans la suite du MCU est à déterminer. Néanmoins, la politique de renouvellement ne joue pas en sa faveur. Est-il voué à mourir comme d'autres avant lui ? Ou se retirera-t-il volontairement en laissant Kate voler de ses propres ailes ? Deux hypothèses crédibles. Pour l'heure, aucun des nombreux prochains films n'est fait pour l'accueillir. L'arc Avengers s'étant terminé (définitivement ?), sa série est la dernière manière de continuer à exister. Ou pour se trouver une porte de sortie.

Le tournage viendrait-il de débuter ?

La pandémie qui nous touche depuis des mois a forcé le studio à revoir ses plans, avec des reports à la clé. Il faudra patienter jusqu'au 5 mai 2021 pour voir enfin un film (Black Widow). Entre temps, l'événement sera sur petit écran avec le lancement en janvier de WandaVision. Nous devrions ensuite avoir sur Disney+ les séries Faucon et la Soldat de l'hiver, puis Loki. Hawkeye n'a pas encore de date de diffusion mais on dirait bien que la série vient d'entamer les prises de vue. Jeremy Renner a posté il y a plusieurs heures une photo dans sa story Instagram qui le montre blessé au visage. Il n'indique pas clairement que le tournage a débuté mais on peut le penser :

©Instagram jeremyrenner

Une confirmation reste le meilleur moyen de savoir où en est le projet mais on dirait bien que la série commence à avancer. Des mesures sanitaires existent, permettant aux équipes de travailler dans un monde où le virus existe toujours. Le doute persiste tout de même, une vidéo postée ensuite dans sa story le montre en train de s'entraîner à la salle de sport. Il y a quelques jours, il annonçait avoir repris l'entraînement pour être en bonne condition physique. À moins qu'il soit une machine capable de se remettre en forme aussi rapidement, la théorie d'un lancement de tournage pourrait être contrariée.

La photo permet au moins d'avoir un aperçu du style qu'il aura dans la série. Il jouera sous la direction de Bert & Bertie, et Rhys Thomas, qui sont annoncés à la réalisation des épisodes. Le mystère à propos de sa partenaire de jeu reste bien réel. Des rapports insistants ont évoqué Hailee Steinfeld pour le rôle mais rien d'officiel n'a prouvé sa participation. Dans le cas où le tournage a débuté, ça voudrait dire que cette question est réglée !