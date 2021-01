Hawkeye : Hailee Steinfeld (Kate Bishop) dans d'autres projets du MCU ?

La jeune comédienne Hailee Steinfeld, qui jouera Kate Bishop dans la future série « Hawkeye », devrait voir son personnage réapparaître dans de futurs projets du Marvel Cinematic Universe (MCU).

L'héritière d'Hawkeye

La série Marvel Hawkeye est actuellement en tournage pour une sortie fin 2021 sur Disney+. Outre le retour de Jeremy Renner dans la peau de l'archer, une autre protagoniste culte des comics va faire son apparition. Il s'agit de Kate Bishop, héritière spirituelle de Œil de Faucon, et membre des New Avengers. Cette héroïne très connue des lecteurs de comics sera incarnée par Hailee Steinfeld.

Le reste de la distribution se complète de Florence Pugh, qui reprend son rôle de Yelena Belova de Black Widow et de Vera Farmiga dans la peau de la mère de Kate. Ainsi, cette série va certainement permettre de mettre en scène deux passassions de pouvoir. Celle de Œil de Faucon à Kate Bishop mais également la confirmation que Florence Pugh sera la nouvelle Veuve Noire. Sans date de sortie précise, Hawkeye est dirigée par Jonathan Igla.

Kate Bishop reviendra

Dans une récente interview avec Collider, Hailee Steinfeld s'est étendue sur le rôle de Kate Bishop, et notamment sur ce que pouvait représenter un tel rôle sur sa carrière musicale. Le média américain lui a demandé si le fait de signer un contrat pouvant l'impliquer dans d'autres projets du MCU (films ou séries) avait pu la freiner par rapport à cette autre carrière. La comédienne a ainsi assuré au journaliste qu'elle était capable de travailler sa musique dans toutes les conditions possibles. Que ce soit sur la route ou sur un plateau de tournage.

L'accord multi-projets ne m'a pas empêché d'accepter le rôle. Ma musique est quelque chose que je peux faire sur la route et en déplacement. En même temps que mon jeu, c'est évidemment un peu plus difficile, mais heureusement, c'est quelque chose que je peux continuer de faire. Je peux travailler en même temps sur mes musiques et pour ces différents shows.

Hawkeye ©Marvel Comics

Hailee Steinfeld confirme ainsi qu'elle a signé un accord pour plusieurs projets, comme c'est souvent le cas avec les contrats de Marvel Studios. On peut donc s'attendre à ce que Kate Bishop revienne dans d'autres produits du MCU, et certainement sur grand écran. Par ce biais, il semble maintenant évident que Kevin Feige prépare l'introduction des Young Avengers. Une équipe de jeunes vengeurs composée de Kate Bishop, de Cassie Lang (la fille d'Ant-Man qui reviendra dans le troisième film sous les traits de Kathryn Newton), de Patriot (qui va peut-être apparaître dans Falcon et le Soldat de l'Hiver), de Hulking, de Speed et Wiccan (les deux enfants de La Sorcière Rouge qui peuvent potentiellement apparaître dans WandaVision) et de Vision II. De même, Marvel Studios va prochainement introduire Miss Marvel et Ironheart. Deux jeunes héroïnes qui auraient totalement leur place dans la nouvelle équipe des New Avengers.

Tous les signes portent à croire que Marvel Studios planche actuellement sur cette nouvelle équipe, et que Kate Bishop aura sa place en son sein. Elle pourrait même en devenir la leader. Hailee Steinfeld n'a pas révélé dans quels projets elle apparaîtra à l'avenir. Il se peut qu'elle ne le sache pas elle-même pour le moment. Actuellement, le calendrier du MCU s'étend jusqu'en 2027. De quoi laisser la place à de nombreuses œuvres en tout genre, que ce soit sur grand ou petit écran.