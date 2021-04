Hawkeye : Jeremy Renner enfile la tenue que les fans attendaient

Le tournage de la série "Hawkeye" a pris fin ces derniers jours. Une nouvelle image des coulisses va faire plaisir aux fans puisque Jeremy Renner enfile pour la première fois le costume culte des comics que l'on attendait depuis longtemps.

Hawkeye : Clint Barton a trouvé sa disciple

Pour sa reprise post-Endgame, le Marvel Cinematic Universe continue de miser sur des personnages connus du public. Les deux première séries ont fait le choix de prolonger des arcs existants, en lançant progressivement des nouvelles figures. Il en sera de même pour Loki, la prochaine création du studio sur Disney+, puis ensuite pour Hawkeye. Comme son nom l'indique, Clint Barton (Jeremy Renner) sera de retour dans le programme. Après avoir survécu en ayant vu son amie Natasha se sacrifier sous ses yeux, il est davantage sur le déclin.

Heureusement, la relève arrive avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Comme dans les comics, elle sera sa disciple et pourrait, dans le futur, prendre sa place au sein de l'univers étendu. Hawkeye sera une série de transition, avec une version plus jeune qui commence à prendre la place d'un héros historique. On ne sait pas encore à quoi s'attendre pour Clint. Il semble évident qu'il ne va plus s'éterniser dans le MCU mais comment sa trajectoire va-t-elle se stopper ? Une mort pourrait, par exemple, trouver un émouvant écho auprès des fans.

Un changement de look

Quelques petits indices ont déjà été révélés grâce à des photos volées sur le plateau. Marvel n'a pas encore débuté la promotion officielle, ce qui nous empêche d'en savoir trop sur le scénario. La diffusion aura lieu soit en fin d'année, soit durant les premières semaines de 2022. Le tournage a pris fin il y a quelques jours et une toute nouvelle image des coulisses va faire réagir les fans des comics. Jeremy Renner s'affiche dans le costume culte d'Hawkeye.

Hawkeye tournage

C'est la toute première fois que l'on voit l'acteur avec cette tenue violette. Cette forme sera normalement la dernière pour Hawkeye mais on espère un résultat un peu plus convaincant à l'écran. La photo, de faible qualité, ne donne pas un aperçu forcément convaincant du costume. Jeremy Renner est accompagné par Alaqua Cox, l'interprète d'Echo. Un personnage qui n'est jamais apparu dans l'univers et qui va être introduit dans la série. Vous allez apprendre à la connaître car elle devrait avoir ensuite sa propre série en solo.