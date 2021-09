Hawkeye : la première bande-annonce de la série Marvel est là !

La prochaine série Marvel prévue sur Disney+ se dévoile avec une première bande-annonce. "Hawkeye" arrivera sur la plateforme le 24 novembre avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld dans les rôles principaux.

Marvel à l'assaut du petit écran

Hawkeye sera la prochaine mini-série de Marvel prévue sur Disney+. Avant elle, la plateforme américaine a lancé plusieurs programmes tous très différents les uns des autres mais qui ont tous trouvé leur public. D'abord avec WandaVision, série très particulière qui nous emmène dans l'esprit torturé de la Sorcière rouge. Par la suite, Falcon et le Soldat de l'hiver s'est avérée plus classique et proche de ce qu'on trouve régulièrement dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Mais le niveau est clairement remonté d'un cran avec Loki, centrée sur le personnage incarné par Tom Hiddleston qui a donc, avec cette série, enfin eu droit à son moment de gloire.

Hawkeye est donc la quatrième série en live action à arriver sur Disney+ - What if étant une série animée - et s'intéressera cette fois à un tout nouveau personnage. Enfin, le show, qui se déroulera après les événements d'Avengers : Endgame (2019), va permettre d'introduire Kate Bishop (Hailee Steinfeld) qui deviendra la nouvelle Hawkeye après la retraite de Clint Barton.

Hawkeye se dévoile

Alors que le programme doit arriver sur Disney+ à la fin du mois de novembre, une première bande-annonce a enfin été dévoilée. On retrouve logiquement Clint (Jeremy Renner) qui passe un bon moment avec sa famille. De courte durée puisqu'il va voir qu'un nouveau justicier s'en prend à la pègre, comme lui par le passé. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre du "meilleur archer du monde" en la personne de... Kate Bishop. C'est ainsi qu'une relation de maître/élève va s'établir pour permettre le passage de flambeau attendu.

Hawkeye ©Disney+

La bande-annonce (en une d'article) met beaucoup l'accent sur l'humour et la légèreté, vendant la série comme un programme parfait pour les fêtes de fin d'année. Espérons tout de même que Hawkeye ne proposera pas que des éléments comiques mais qu'il y aura une histoire assez profonde.

Pour s'en assurer, rendez-vous le 24 novembre sur Disney+.

Focus sur Hailee Steinfeld

Hawkeye sera également l'occasion de mettre plus en lumière la comédienne Hailee Steinfeld. Cette dernière a déjà de nombreux tournages à son actif. On la découvrait en 2010 avec True Grit alors qu'elle n'avait que 13 ans. Par la suite elle joua la fille de Mark Ruffalo dans New York Melody avant de participer à l'aventure musicale Pitch Perfect 2. Plus récemment, elle porta le blockbuster Bumblebee, et elle est en ce moment à la tête de la série Dickinson sur Apple TV+. On ne doute pas qu'avec Hawkeye elle gagnera encore plus en popularité.