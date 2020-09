Hawkeye : la série Marvel aurait-elle trouvé sa méchante ?

La série "Hawkeye" va faire coopérer Clint Barton et sa protégée, Kate Bishop. Les informations sur cette création pour Disney+ sont très maigres. Une récente rumeur vient peut-être de dévoiler le nom d'une des méchantes qui sera dans le scénario.

Hawkeye a trouvé sa remplaçante

Hawkeye n'a jamais eu son propre film, mais a été l'un des membres majeurs des Avengers. Dans le camp des survivants lors d'Endgame, il aura maintenant son aventure en solitaire. Enfin, presque. La série qui porte son nom sera diffusée sur Disney+ et va permettre d'introduire Kate Bishop, une version plus jeune et féminine du personnage. C'est elle, normalement, qui devrait prendre la place dans la suite du MCU. Pour l'instant, les deux personnages vont cohabiter dans ce show et la petite nouvelle doit faire ses armes avant de voler de ses propres ailes. Jeremy Renner reprendra son rôle mais jusqu'à quand va-t-il le tenir ? Est-ce la dernière fois qu'on le verra dans l'univers ? Nous ne savons pas encore ce que la série showrunnée par Jonathan Igla va pouvoir raconter. Sa diffusion interviendra en 2021 ou 2022.

Madame Masque comme antagoniste ?

Le site The Direct vient d'apporter de possibles nouveaux éléments avec une rumeur sur une méchante. D'après eux, Madame Masque va faire son apparition dans la série et se présenter comme une adversaire à affronter. Comme Taskmaster dans Black Widow, elle n'a pas de pouvoirs magiques. Mais elle est une redoutable combattante qui sait se défendre avec des techniques de combat rapproché ou avec des armes. Fille de Luchio Nefaira, un malfrat renommé, elle était presque destinée à devenir à son tour une méchante. Avant de prendre le pseudo de Madame Masque, elle s'appelle Giuletta. En grandissant, elle tente d'abord de percer dans la politique mais lorsqu'elle va découvrir l'histoire de sa famille, elle rejoint le côté obscur.

Les lecteurs des comics ont pu la voir se confronter à Iron Man mais ça ne sera pas possible ici car Tony Stark est l'une des principales victimes du dernier Avengers. La rumeur se tient dans le sens où les comics Hawkeye de Matt Fraction placent cette méchante en face du héros. Elle tente de le faire accuser d'un crime dont il n'est pas responsable. Kate va lui venir en aide pour l'arrêter. Un scénario qui se tiendrait pour ce programme.

Rien d'officiel n'indique qu'elle sera effectivement dans la série et cette rumeur clame d'ailleurs qu'elle ne serait pas la principale méchante en cas d'apparition. Clint et Kate n'étant pas des personnages qui ont des pouvoirs, ce serait logique de mettre face à eux des gens qui boxent dans la même catégorie.