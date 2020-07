Hawkeye : on sait qui va réaliser la série Marvel sur Disney+ - CinéSéries

"Hawkeye" est l'une des prochaines séries du Marvel Cinematic Universe pour Disney+. Jeremy Renner reprendra le rôle qu'il tient au cinéma, sous les ordres de plusieurs réalisateurs. On connaît désormais le nom de ceux qui dirigeront les épisodes du show.

Hawkeye, l'une des prochaines créations Marvel pour la télé

Malgré le fait qu'une grosse part d'importance est accordée à la nouvelle génération avec la phase 4 du MCU, des anciens ont encore leur place dans l'univers. Après les événements d'Endgame, Jeremy Renner va revenir en Clint Barton dans la série Hawkeye. Elle va autant permettre de prolonger l'arc narratif du personnage que de servir de transition vers quelque chose de nouveau. En l'occurence, ici, c'est l'arrivée de Kate Bishop, une héroïne plus jeune que Clint va prendre sous son aile en attendant qu'elle vole en totale autonomie. La série narrera la rencontre entre les deux, la formation de Kate et une aventure en commun. Jonathan Igla a été choisi comme showrunner pour imaginer les contours de l'intrigue. Il aura longtemps été question de la jeune Hailee Steinfeld dans le second rôle principal mais les dernières nouvelles tendent à affirmer qu'elle n'est pas du tout impliquée sur le projet. La Comic-Con@Home de ce mois pourrait aider à en découvrir plus sur la série et sur l'identité de l'élue.

Plusieurs réalisateurs dans le coup

En attendant d'en apprendre davantage sur le reste du casting, c'est la liste des réalisateurs qui se révèle. D'abord, le duo Bert & Bertie, à savoir Amber Finlayson et Katie Ellwood, a été engagé. Ensuite, Rhys Thomas est également dans le coup. Pas des gros noms de l'industrie. Les premières ont travaillé sur Troop Zero, quand le dernier est responsable de Dernier été à Staten Island. Honnêtement, difficile de savoir quoi penser de l'implication de ces gens, d'une part ils sont peu connus et, d'une autre part, ça n'en dit pas plus sur le ton que veut adopter la série. On ne sait pas non plus s'ils seront à eux trois responsables de l'intégralité des épisodes ou si d'autres réalisateurs vont venir se greffer au projet pour compléter l'équipe.

Hawkeye n'a pas encore débuté ses prises de vue. Des séries comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'hiver et Loki sont prioritaires dans le calendrier prévu par Disney pour sa plateforme. Le retour de Jeremy Renner ne devrait pas intervenir avant 2021, à une date non communiquée.