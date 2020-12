Hawkeye : premières images d'Hailee Steinfeld en Kate Bishop sur le tournage de la série

On en parlait depuis des semaines sans que ce ne soit jamais confirmé, mais c'est aujourd'hui chose faite : Hailee Steinfeld sera bien dans la série "Hawkeye".

Hawkeye : départ en flèche

Quand les gens de chez Disney se lancent dans un projet, ils ne font pas semblant. Avec le monde des super-héros Marvel, ils ont développé 23 films, dont 9 sont dans le top 25 du box-office mondial de tous les temps. Tout en haut ? Avengers : Endgame avec 2,797 milliards. Depuis le lancement de la plateforme Disney+, l'idée est donc d'adapter cette formule magique du succès aux séries télé.

Nous aurons donc, probablement dès l'année prochaine, tout le loisir de découvrir les séries WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'hiver et Loki. Les acteurs présents dans les films seront en plus au casting de ces shows. Ce sera également le cas de Jeremy Renner qui reviendra lui aussi en Clint Barton dans la série Hawkeye.

Avengers ©Marvel Studios

La série suivra le personnage après les événements du dernier Avengers. Il y rencontrera Kate Bishop, une jeune femme au grand potentiel qu'il prendra sous son arc pour en faire sa digne héritière.

Jonathan Igla officiera en tant que showrunner. Les épisodes seront mis en scène par le duo Bert & Bertie (Troop Zero), et Rhys Thomas (Dernier été à Staten Island). Dans le rôle de l'apprentie de Barton, on a beaucoup entendu parler de Hailee Steinfeld sans que personne ne rende la nouvelle officielle.

Hailee dans l'arc narratif

Après des mois de rumeurs jamais confirmées, puis infirmées, nous avons aujourd'hui la preuve par l'image qu'Hailee Steinfeld sera bel et bien dans Hawkeye aux cotés de Jeremy Renner. Selon les informations que l'on peut donner en analysant les photos du tournage, elle incarne bien Kate Bishop, reconnaissable à ses habits violets. Les fans reconnaîtront également Lucky, son Golden Retriever qui l'accompagne aussi dans la bande dessinée. Dans sa main gauche, elle tient son arc, aussi fidèle que son chien.

Hailee Steinfeld est donc officiellement la Kate Bishop de Hawkeye que nous découvrirons probablement l'année prochaine.