Hawkeye : un spin-off de la série déjà en développement ?

La liste de séries appartenant au MCU continue de défiler sur Disney+. Et alors que "Hawkeye" n'est pas encore diffusée sur la plateforme, une série dérivée serait actuellement en développement. Un indice supplémentaire qu'une nouvelle génération de super-héros est sur le point de supplanter l'ancienne...

Hawkeye : un passage de flambeau ?

Jusqu'ici, Clint Barton alias Hawkeye n'a jamais eu droit à ses propres aventures solo sur grand écran. Pourtant, il fait partie des premiers Avengers, que nous suivons depuis 2012. Le célèbre archer de l'univers Marvel pourra toutefois se consoler puisqu'il sera au centre de sa propre série sur Disney+. Intitulée Hawkeye, la série devrait surtout être un passage de flambeau puisque l'on y verrait le personnage prendre sous son aile Kate Bishop, une version féminine et plus jeune du super-héros. On se souvient d'ailleurs que dans les comics, la jeune demoiselle devient la co-leadeuse des Young Avengers, une nouvelle équipe remplaçant l'ancienne organisation mythique.

Par conséquent, Clint Barton va-t-il prendre sa retraite définitive en tant qu'Hawkeye, et laisser le costume à sa protégée ? Ou trouvera-t-il une mort très émouvante ? Les deux réponses sont possibles. En effet, on sait déjà que dans les précédents films, Clint parlait déjà de ranger son arc et ses flèches afin de vivre tranquillement sa vie avec sa femme et ses trois enfants. D'un autre côté, le destin des Avengers originaux s'est souvent terminé de manière tragique. Si Steve Rogers alias Captain America s'est retiré suite à sa vieillesse, Tony Stark (Iron Man) et Natasha Romanoff (Black Widow) ont malheureusement trouvé la mort. Il va donc falloir s'armer de patience et attendre la diffusion de la série pour connaître les (ultimes ?) aventures de Clint Barton.

Une nouvelle super-héroïne fait son entrée dans le MCU

Disney n'attend pas qu'Hawkeye soit un succès ou non sur la plateforme puisque, selon Variety, son spin-off est déjà en chantier. Il sera centré sur le personnage d'Echo, qui fera la rencontre de Clint Barton et Kate Bishop dans la série. De son vrai nom Maya Lopez, cette nouvelle héroïne sera, toujours selon les sources de Variety, campée par l'actrice Alaqua Cox. Apparue pour la première fois en 1999 dans le comic book Daredevil (vol. 2) #9, Echo est à l'origine une orpheline. En effet, son père a trouvé la mort des mains du Caïd. Elevé par le meurtrier de son père qui lui fera croire que c'est Daredevil qui a mis fin à ses jours, elle cherchera à tuer ce dernier. C'est par la suite qu'elle découvrira la vérité et tentera de mettre sa force et ses pouvoirs au service du bien, en dépit d'une personnalité profondément torturée.

Echo ©Marvel Comics

Si elle ne possède pas des pouvoirs surhumains, Echo est une athlète du même niveau qu'une Black Widow. Elle possède des réflexes photographiques qui lui permettent de copier et imiter les mouvements de ses opposants. Bien qu'elle soit handicapée par sa surdité, elle reste une combattante redoutable. On rappelle qu’elle a également endossé le costume de Ronin, emprunté par Hawkeye dans Avengers : Endgame après qu'il ait vu toute sa famille disparaître suite au claquement de doigts de Thanos. Ce nouveau projet sera écrit et produit par Emily et Etan Cohen, ce dernier étant notamment au scénario de Tonnerre sous les Tropiques et Men in Black 3. Quant au casting, Alaqua Cox serait accompagnée par Zahn McClarnon qui joue le père d'Echo dans Hawkeye.

La parole est au changement

Avec Echo, Disney affirme également son désir de mettre en avant des super-héros issus de la diversité. En effet, Maya Lopez est non seulement une amérindienne mais aussi une personne en situation de handicap puisqu'elle est sourde. Une héroïne rare dans le MCU, mais qui en rappelle une autre : Makkari interprétée par Lauren Ridloff que l'on retrouvera dans le prochain Eternals. En outre, Echo serait la première super-héroïne amérindienne intégrant le MCU, au même titre que Ms. Marvel (prochainement sur Disney+) qui en serait elle la première super-héroïne arabo-musulmane.