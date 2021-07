Hawkeye : une première image officielle et une date pour la série Marvel

Le Marvel Cinematic Universe a commencé à s'installer dès cette année sur Disney+ avec déjà trois séries qui ont été diffusées. L'une des prochaines sera "Hawkeye", qui permettra à Clint Barton de refaire une apparition. Une première image officielle vient d'être dévoilée, ainsi que la date de lancement.

Hawkeye : le retour de Clint Barton sur Disney+

Pour le moment, le passage de l'univers étendu Marvel sur le petit écran donne des bonnes sensations aux fans. WandaVision, Falcon et le Soldat de l'hiver puis dernièrement Loki ont toutes apporté leur pierre à l'édifice. Ces séries Disney+ ont d'autant plus fait plaisir que nous avons été privés de projets Marvel pendant la pandémie. Maintenant que la machine est lancée sur la plateforme, les sorties s'enchaînent. Quelques temps après l'arrêt du show dédié au demi-frère de Thor, le studio donne des nouvelles de Hawkeye.

Une création qui, comme son titre l'indique, sera centrée sur le célèbre archer campé par Jeremy Renner. On le retrouvera après les événements d'Endgame en compagnie de celle qui est sa successeur : Kate Bishop. Le personnage va être introduit sous les traits de Hailee Steinfeld et nous serons certainement amenés à la revoir par la suite. Elle devrait prendre la place de Clint Barton à l'avenir, voire même être l'une des têtes qui formera les Young Avengers - si Marvel décide de monter cette équipe.

Clint Barton (Jeremy Renner) - Avengers : L'ère d'Ultron ©Marvel 2015

Une première image et une date

Le scénario d'Hawkeye va donc raconter la rencontre entre les deux. On ne sait pas exactement de quoi va parler le scénario mais nul doute que les scénaristes ont trouvé comment incorporer cette aventure dans ce grand ensemble connecté. Marvel vient de diffuser la toute première image officielle de la série. La promotion est lancée avec, sans grande surprise, un cliché qui montre les deux personnages principaux. Kate, avec son arc, accompagne Clint, en tenue de civil. Impossible de tirer la moindre conclusion avec cette image et ce n'est pas le but. Une première bande-annonce devrait sortir dans les prochaines semaines et ainsi nous teaser davantage le contenu du show.

En plus de cette image, Marvel a révélé la date de lancement de la série. Le premier épisode sera diffusé sur Disney+ le 24 novembre dans le monde entier. Entretemps, aucune autre série devrait arriver sur la plateforme. Ms. Marvel est aussi prévue pour débuter en 2021 mais on s'attend à ce qu'elle soit lancée juste après Hawkeye. Cela semble logique puisque la promotion de cette dernière débute avant.