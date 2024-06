HBO choque dès le premier épisode de House of the Dragon saison 2, nous voilà prévenus

Le premier épisode de la saison 2 de "House of the Dragon" a été diffusé cette nuit aux États-Unis. Et la saison commence très fort avec un meurtre choc. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur le premier épisode de la saison 2 !!

House of the Dragon saison 2 : le retour tant attendu Pratiquement deux ans après la diffusion de la saison 1, les Targaryen sont de retour pour la suite de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, qui revient sur la chute de la célèbre dynastie qui a régné sur Westeros avec leurs imposants dragons. La saison 1 couvrait environ deux décennies, du couronnement du roi Viserys Targaryen, à la mort de celui-ci, et aux débuts de la guerre de succession opposant le clan de Rhaenyra, sa fille aînée, à celui d'Alicent Hightower, sa seconde épouse. La fin du dernier épisode de la saison 1 se clôturait sur le regard plein de haine de Rhaenyra, qui venait d'apprendre que son neveu Aemond Targaryen avait tué son fils Lucerys, à l'aide de son dragon Vhagar, en plus d'avoir découvert que son autre neveu, Aegon, avait été proclamé roi à sa place grâce à une manœuvre d'Alicent. Tous les voyants étaient donc au vert (enfin plutôt au noir) pour une saison 2 qui allait enfin entrer dans ce que l'on appelle La Danse des Dragons, l'affrontement sanglant entre le clan des verts (Alicent) et le clan des noirs (Rhaenyra). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le début de la saison 2 ne déçoit pas. Un premier épisode déjà choquant Diffusé cette nuit aux États-Unis (et en France sur la nouvelle plateforme de streaming Max), le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon ne laissait guère de doutes quant à son issue avec un titre équivoque : Fils pour fils. C'est ainsi qu'à la dernière moitié de l'épisode, Daemon Targaryen paie deux hommes (connus sous le nom de Blood and Cheese dans l'ouvrage de George R.R. Martin) pour qu'ils assassinent Aemond Targaryen (deuxième fils d'Alicent Hightower) et vengent ainsi la mort de Lucerys. Cependant, ne le trouvant pas dans les couloirs de Port-Réal, ils choisissent de tuer sauvagement (en le décapitant) le bébé de Helaena et son frère Aegon II, le petit Jaehaerys (petit-fils d'Alicent), après avoir demandé à Helaena de désigner qui était le garçon (elle avait eu des jumeaux, un garçon et une fille) pour être sûrs qu'ils allaient éliminer l'héritier. Une séquence choc, dans la lignée de ce à quoi Game of Thrones nous avait habitués (personne n'est à l'abri, pas même les bébés), et qui donne le ton pour le reste de la saison qui devrait également contenir des combats épiques entre les dragons des deux clans. La vengeance ne fait que débuter.