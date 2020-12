Helstrom : la série Marvel est annulée

« Helstrom », le drame pseudo-horrifique Marvel, diffusé sur Hulu depuis octobre dernier, a été annulé après seulement 10 épisodes. Une décision qui laisse peu d'espoir pour les autres séries Marvel/Hulu.

Helstrom c'est quoi ?

Helstrom faisait partie d'une succession de séries télévisées produites par Marvel Television pour une diffusion sur Hulu. En plus de Runaways, qui existe depuis 2017, Hulu voulait développer son univers Marvel avec d'autres shows. Outre Helstrom, cet univers connecté devait aussi se composer d'une série centrée sur Ghost Rider, une sur M.O.D.O.K., une autre sur Hit-Monkey, une sur Howard the Duck, avant de créer une série qui réunirait tous ces personnages, à l'instar de The Defenders sur Netflix.

Mais tout ce beau projet est officiellement tombé à l'eau... En effet, d'après The Hollywood Reporter la série Helstrom vient d'être annulée après seulement dix épisodes.

Helstrom ©Hulu

Helstrom est un personnage célèbre auprès des lecteurs de comics, considéré comme le fils de Satan, est un anti-héros apparu en 1973 dans les pages de Ghost Rider. Créé par Gary Friedrich et Jim Mooney, il protège la Terre des forces du mal, et travaille régulièrement avec Doctor Strange. Helstrom est un puissant sorcier. Il est capable de projeter les feux de l'Enfer ou d'ouvrir des portails entre le royaume du diable et la Terre. Il possède un trident mystique qui amplifie ses capacités. C'est un personnage étonnant, étroitement lié à Mephisto, Doctor Strange ou encore Ghost Rider.

La refonte de Marvel Television

Helstrom faisait figure d’exception. Tandis que Marvel Studios capitalise énormément sur ses séries Disney+, le show Helstrom était une sorte d'ovni au sein de la stratégie marketing de la firme. Ce qui explique sa résiliation. Les séries Marvel/Netflix ont été annulées, de même que les séries Marvel/Fox. Initialement produite par Marvel Television, avant que ce secteur ne soit fermé, Helstrom était dirigée par Paul Zbyszewski et voyait Tom Austen dans la peau du héros.

Tandis que la première saison a été diffusée en octobre dernier, Helstrom a reçu des critiques majoritairement négatives. Ce qui a poussé Marvel Studios à mettre un terme à son partenariat avec Marvel Television. Jeph Loeb, président de Marvel Television, et showrunner de Marvel's Agents of SHIELD, a vu son contrat annulé prématurément. L'arrêt de Helstrom devrait également entraîner la révocation des autres séries Marvel/Hulu, à savoir M.O.D.O.K. et Hit-Monckey, qui étaient toujours prévues pour 2021...