Helstrom : premières photos de la dernière série Marvel TV - CinéSéries

La série "Helstrom" va être un petit événement pour les suiveurs de l'univers Marvel. Elle n'a rien à voir avec le MCU, à l'inverse de ce qu'on trouvera sur Disney+, et est la dernière et ultime création de la part de Marvel TV. Découvrez les premières images inédites.

La série Helstrom se dévoile avec ses premières images

L'adaptation des comics Hellstrom verra finalement le jour, sous le titre d'Helstrom. L'un des deux L en moins n'est que l'une des différences avec le matériau d'origine. Dans la série de 10 épisodes qui sera lancée sur Hulu en octobre prochain (on ne sait pas encore où elle sera visible en France), les personnages principaux seront Daimon et sa sœur Ana. Enfants d'un tueur en série aux pouvoirs mystiques, ils se retrouvent ensemble à lutter contre ce qui se fait de pire sur Terre. Le premier a une vison assez pessimiste du monde mais, malgré qu'il soit convaincu qu'il court à sa perte, il veut aider ses proches. Quant à la seconde, elle veut absolument éradiquer la vermine qui lui fait penser à son père. Même si elle craint que celui-ci ne refasse surface un de ces jours...

Les amateurs des comics sauront qu'il y a là un pas de côté car les deux personnages sont normalement les enfants de Satan ! Quoi qu'il en soit, la série va garder ce rapport à l'Enfer, au diable et compagnie. Les rôles principaux sont tenus par Tom Austen et Sydney Lemmon. On peut d'ailleurs les voir dans les premières images d'Helstrom qui viennent de sortir. De quoi nous faire attendre jusqu'à la Comic-Con@Home (du 22 au 26 juillet) à laquelle l'équipe participera et où la bande-annonce devrait être dévoilée.

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour découvrir les images :





Rien de grandement notable à préciser sur cette série de photos qui se veut assez classique. On apprend rien sur l'intrigue et la direction artistique n'a pas l'air de trop lorgner vers le fantastique/l'horreur. C'en est même assez étrange que le show affiche aussi peu de personnalité par rapport à ce que sont les comics Hellstrom. Nous attendrons une bande-annonce puis la diffusion pour se faire un avis plus construit.

Dernière naissance de Marvel TV

À l'heure où les séries Marvel pour Disney+ sont attendues par les suiveurs du MCU, la sortie d'Helstrom est plus atypique. Elle appartient quasiment à une autre époque, quand Marvel TV était encore aux commandes des créations pour la télévision. Vous n'êtes pas sans savoir que ce département a fermé l'année dernière et que la branche dédiée au petit écran est incorporée dans Marvel Studios. Une refonte qui permet de mieux gérer l'univers étendu et de créer un tout cohérent. Car, jusqu'ici, les séries Marvel sur Netflix, Hulu ou ailleurs n'ont jamais communiqué avec ce qu'on voyait dans les salles de cinéma. La mise en service de Disney+ change tout mais Helstrom a quand même eu une chance de voir le jour alors qu'elle aurait pu être annulée ! Ça a été le cas notamment pour Howard the Duck ou Ghost Rider. Ceci étant dit, on se pose des questions sur la durée de vie que va avoir Helstrom.