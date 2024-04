Heroes : bientôt le retour de la série culte ?

Déjà relancé en 2015, "Heroes" pourrait avoir droit à une nouvelle suite avec "Heroes: Eclipsed" que développerait actuellement le créateur Tim Kring.

Heroes : une deuxème relance se prépare

Les super-héros, on ne les trouve pas que chez DC et Marvel. La preuve avec Heroes (2006-2010), qui en son temps avait marqué les esprits. En France, c'est sur TF1 qu'on avait découvert la création de Tim Kring qui suivait des individus sans aucun lien entre eux qui développaient des dons extraordinaires. Comme une pom-pom girl qui découvre qu'elle peut se régénérer, un politicien qui vole ou encore un homme qui parvient à se téléporter. Les fans auront bien sûr reconnu Claire Bennet, Nathn Petrelli et Hiro Nakamura, incarné à l'écran par Hayden Panettiere, Adrian Pasdar et Masi Oka. En plus d'eux se trouvaient Milo Ventimiglia (Peter Petrelli), Greg Grunberg (Matt Parkman), Ali Larter (Niki Sanders), Sendhil Ramamurthy (Mohinder Suresh) ou encore Zachary Quinto (Sylar).

Tout n'était pas parfait dans Heroes, et des faiblesses d'écritures se sont ressenties au fur et à mesure des saisons. Mais il y avait une vraie ambiance prenante et originale qu'il faut défendre. Cela n'a pas empêché l'annulation du show après 4 saisons. Une première relance a cependant été tentée en 2015 avec Heroes Reborn, une suite sous forme de mini-série proposée par NBC. Près de dix ans plus tard, un nouveau retour serait envisagé.

Une éclipse pour de nouveaux pouvoirs

D'après Deadline, Tim Kring travaillerait sur une nouvelle suite de sa série avec Heroes: Eclipsed. Un titre qui n'est pas anodin, puisque c'est suite à une éclipse que les protagonistes du show ont développé leurs pouvoirs. Un élément qui revenait dans la série, comme lorsqu'une seconde éclipse a cette fois retiré temporairement leurs pouvoirs aux concernés. Concernant la nouvelle série, le média américain annonce qu'elle se déroulerait des années après les événements de la série originale, alors que de nouveaux personnages découvrent qu'ils ont des pouvoirs. Une sorte de revival donc, qui pourrait impliquer des méchants déjà connus des fans.

Le développement d'Heroes: Eclipsed n'en est qu'à ses prémices et aucun nom a été annoncé pour le moment du côté du casting. On ne sait pas non plus qui diffusera en France ce nouveau programme imaginé par Tim Kring, ni quand.