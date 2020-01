High Fidelity : la série avec Zoë Kravitz a un trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

Avant d’enfiler le costume de Catwoman, Zoë Kravitz va participer à la série « High Fidelity » sur Hulu. La bande-annonce dévoilée promet une comédie-romantique bien menée, avec des questionnements universels et une personnalité déjà notable.

En 2021 Zoë Kravitz sera à l’affiche d’un des films de super-héros les plus attendus : The Batman. Le film DC est parvenu avec peu d’annonces à provoquer une grosse hype. Ne serait-ce que pour voir Robert Pattinson en Chevalier noir, le film mérite notre attention. Et maintenant que Zoë Kravitz a été confirmée en Catwoman, la curiosité ne cesse de grandir. Mais en dépit de cette grosse production à venir, Zoë Kravitz reste attachée à des projets plus intimistes. C’est notamment le cas avec High Fidelity, une prochaine série d’Hulu dans laquelle elle tient le premier rôle.

Zoë Kravitz dans la rom-com d’Hulu

Dedans, elle jouera Rob, une disquaire qui repense à ses peines de cœur et trouve un certain réconfort dans la musique. Si la bande-annonce dévoilée (voir en une de l’article) ne montre rien de révolutionnaire, High Fidelity a néanmoins de quoi attirer avec un personnage dont il est facile à s’identifier : une jeune femme dont la vie n’est pas merveilleuse et cherche toujours à comprendre pourquoi ses relations finissent toujours dans le chaos. De plus, la sympathie qu’on a pour Zoë Kravitz aidera forcément.

Celle-ci a souvent eu des seconds rôles à tendance dramatique. Avec High Fidelity elle va pouvoir porter ce qui s’annonce comme une comédie romantique légère mais agréable. Dans tous les cas, on sera là pour voir ce que ça donne, le 14 février sur Hulu. En France, il n’y a pas encore de date de diffusion. Reste à espérer que Canal+ ou OCS (qui diffusent généralement les shows d’Hulu) se penchent dessus.