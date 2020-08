High Fidelity : la série avec Zoë Kravitz est annulée

Plusieurs mois après son lancement sur la plateforme de streaming Hulu, la série "High Fidelity" avec Zoë Kravitz n'ira pas plus loin que sa première saison. Une mauvaise nouvelle pour cette série qui avait pourtant su convaincre les critiques...

High Fidelity, une ode à la musique

En février dernier, Hulu sort High Fidelity, une comédie romantique adaptée du film High Fidelity avec John Cusack qui est lui-même adapté du roman du même nom de Nick Hornby. La série raconte l’histoire de Robyn Brooks, la responsable d’un magasin de disques. Obsédée par la culture-pop, "Rob" voit la musique comme le moyen d’affronter sa vie sentimentale quelque peu chaotique. A travers ses différentes playlists et ses "Top 5", elle se remémore ses anciennes relations et les différentes étapes de sa vie.

High Fidelity est menée de front par Zoë Kravitz. A noter qu’avec cette série, l’actrice de Big Little Lies en est seulement à son quatrième rôle à la télévision. Les acteurs Jake Lacy, Da'Vine Joy Randolph et David H. Holmes complètent le casting. Saluée par les critiques, la comédie romantique avait tout pour continuer. Pourtant, Hulu a décidé de ne pas renouveler la série pour une deuxième saison.

Fermeture de magasin pour High Fidelity

Selon Deadline, Hulu a notifié les acteurs et la production de la nouvelle. Toujours selon le site américain, la décision d'annuler la série "n'a pas été facile". Le choix n'a été fait qu'après de longues délibérations. La plateforme Hulu ne partage pas les chiffres de ses audiences, par conséquent, il est difficile de savoir si elles ont eu un impact sur la décision ultime. Le choix d’annuler la série reste surprenant pour les fans car High Fidelity a été bien reçue par les critiques. Zoë Kravitz est une star connue et elle avait le soutien de Hulu en interne. Les équipes de la plateforme avaient même pris la décision de prendre un mois en plus pour délibérer du destin de la série. Tous les signes semblaient mener à un potentiel renouvellement. Au final, la série restera sur sa première saison.

Beaucoup de séries sont sauvées par d’autres plateformes de streaming de nos jours mais, encore une fois, selon Deadline, trouver une autre "maison" pour High Fidelity risque de s’avérer compliqué.