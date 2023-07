Hijack : faut-il regarder la série avec Idris Elba ?

Idris Elba tente de négocier avec des terroristes qui ont pris le contrôle de son avion dans "Hijack". Une série haletante qui, malgré son point de départ basique, parvient à garder une efficacité constante grâce à des rebondissements tendus et passionnants.

Hijack : Idris Elba joue les négociateurs

Idris Elba est capable de tout. Capable d'alterner entre le crime et l'entrepreneuriat dans The Wire. Capable d'ouvrir un portail entre deux mondes dans Thor. Capable de débusquer les tueurs les plus pervers de Londres dans Luther. Capable de donner la réplique à Nicolas Cage ET Christophe Lambert dans Ghost Rider : L'esprit de vengeance. Capable de contrôler des gigantesques robots dans Pacific Rim. Capable d'affronter un lion à mains nues dans Beast. Capable d'affronter Jason Statham et Dwayne Johnson à mains nues dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw.

Sam Nelson (Idris Elba) - Hijack ©Apple TV+

En plus d'avoir toutes ces capacités, Idris Elba est désormais capable de garder son sang-froid pour essayer de raisonner des terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion censé le ramener de Dubaï à la capitale anglaise dans Hijack. Des pirates menés par un certain Stuart (Neil Maskell) qui agissent pour des raisons énigmatiques que le héros Sam Nelson va tenter de découvrir tout en alertant les autorités et en reprenant le contrôle du vol avec l'aide des autres passagers. Le tout sans se faire repérer et en mettant à profit ses talents de négociateur, habitué à résoudre des situations conflictuelles et tendues pour des grands groupes.

Un suspense sans temps mort

Aussi énorme soit-il, le charisme de l'acteur ne paraissait pas suffisant pour combler les sept épisodes de la série créée par Jim Field Smith et George Kay, cocréateurs de Stag et Criminal, étant donné que l'intrigue peut se résumer en deux lignes. Néanmoins, la série a le mérite d'installer une tension dès les premières minutes du premier épisode.

Plutôt que de prendre le temps de présenter les personnages et de laisser planer le mystère autour de l'identité des terroristes, les scénaristes avancent vite et profitent justement du danger pour révéler la véritable nature des différents passagers. Certains veulent immédiatement se rebeller, tandis que d'autres ne pensent qu'à leur propre survie. Et dans ce marasme, Sam Nelson essaie d'éviter une catastrophe tout en mettant en place son plan pour déjouer celui des pirates.

Hijack ©Apple TV+

En plus de réussir à investir tous les recoins de l'avion avec des rebondissements permanents et toujours dévoilés au bon moment, Hijack relance le rythme en se focalisant sur des personnages au sol, qui cherchent à savoir si le vol KA29 a réellement été détourné ou s'il s'agissait d'une fausse alerte. Une mobilisation qui garantit elle aussi une efficacité constante, permet de développer des seconds rôles intéressants tout en révélant des éléments passionnants sur le fonctionnement de l'espace aérien, justifiant à merveille le fait d'étirer un point de départ basique sur toute une saison. Les trois premiers épisodes laissent en tout cas espérer une réussite haletante tenue jusqu'au bout.

Hijack est à découvrir sur Apple TV+.