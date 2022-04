Hijack : Idris Elba dans un thriller en temps réel sur le détournement d'un avion

Découvrez les premières informations sur la série "Hijack" annoncée aujourd'hui par Apple TV+. Il s'agit d'un thriller en temps réel avec Idris Elba dans le premier rôle. Alléchant !

Hijack : Idris Elba star d'une série thriller en temps réel

Dans le paysage des plateformes de streaming, Apple TV+ commence à se créer une jolie place. Sa principale force est de parvenir à attirer du beau monde dans ses filets. Son plus gros coup jusqu'à présent a été de parvenir à signer le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon. Notons également que c'est Apple qui a distribué CODA, le dernier lauréat de l'Oscar du meilleur film.

Killers of the Flower Moon © Apple TV+

Côté séries, la plateforme de streaming à la pomme possède également de beaux arguments, avec notamment Severance produite et réalisée par Ben Stiller. Et un tout nouveau projet annoncé aujourd'hui pourrait renforcer encore son offre de qualité.

En effet, Apple TV+ a annoncé sa nouvelle série baptisée Hijack. Il s'agit d'un thriller en sept épisodes avec Idris Elba dans le premier rôle, qui sera également producteur du show.

Par le créateur de Lupin

Raconté en temps réel, Hijack est un thriller centré sur le détournement d’un avion à destination de Londres. Au cours des sept heures de vol, les autorités au sol se démènent pour trouver des réponses. Idris Elba interprètera Sam Nelson, un négociateur reconnu dans le milieu des affaires. Alors qu’il doit user de toute son ingéniosité pour sauver la vie des passagers, sa stratégie très risquée pourrait bien le mener à sa perte.

Après 24 Heures Chrono c'est donc une nouvelle série thriller en temps réel que l'on pourra bientôt découvrir. Voilà qui promet une bonne dose de tension !

C'est George Kay, créateur de la série Netflix Lupin qui est en charge d'écrire les sept épisodes d'Hijack. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée par Apple, mais on peut imaginer qu'elle arrivera en 2023 sur nos écrans.