Hijack : une saison 2 est-elle déjà prévue ?

La série "Hijack" avec Idris Elba diffusée sur Apple TV+ s'est conclue avec un épisode 7 qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu'au bout après un ultime retournement de situation. Évidemment, on s'attend à ce qu'une saison 2 voit le jour. Mais qu'en est-il vraiment ? Le producteur du show a donné les premiers indices. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de la saison 1.

Hijack : Idris Elba prend le contrôle

Diffusée depuis le 27 juin dernier sur Apple TV+, la série Hijack avec Idris Elba a tenu les téléspectateurs en haleine pendant sept épisodes. Se déroulant en temps réel à la manière de 24 Heures Chrono, le show créé par George Kay se déroule à bord d'un avion de la compagnie britannique Kingdom Airlines assurant la liaison Dubaï - Londres. Après avoir décollé de l'aéroport de Dubaï, le vol est détourné par des pirates de l'air sans que leurs revendications ne soient claires. Idris Elba interprète le rôle de Sam Nelson, un des passagers, qui va tenter avec l'aide des autorités de reprendre la situation en main.

La série Hijack s'est démarquée par sa diffusion hebdomadaire sur Apple TV+, un choix audacieux qui a suscité l'impatience chez les téléspectateurs. En effet, contrairement à la tendance actuelle du binge watching, où toutes les saisons d'une série sont mises en ligne en une fois, Apple TV+ a opté pour une approche traditionnelle en dévoilant un nouvel épisode chaque mercredi. Cette stratégie a créé un effet d'attente et de suspense, captivant le public et suscitant des discussions et théories entre les épisodes. Autant dire que l'épisode 7 était très attendu car il offre enfin la conclusion que tout le monde attendait.

HIjack saison 1 © Apple TV+

Une saison 2 pour Hijack ?

Après le cliffhanger de l'épisode 6 dans lequel une passagère inconnue avait tué le commandant de bord de l'avion et pris le contrôle de l'appareil, les cartes avaient été redistribuées. L'épisode 7, le dernier de la saison 1 d'Hijack, annonçait donc une fin remplie de surprises. Finalement, l'avion de Kingdom Airlines est parvenu à toucher le sol sans (trop) de dégâts, et Sam Nelson est sorti en héros.

Si le détournement du vol est terminé, peut-on s'attendre à revoir le personnage dans une saison 2 ? Variety s'est entretenu avec le producteur exécutif de la série, Hakan Kousetta, qui a donné des premiers éléments de réponse. Ainsi, ce dernier a déclaré qu'il "espérait" qu'une saison 2 allait voir le jour, mais qu'il ne pouvait à l'heure actuelle pas donner plus de précisions, le principal challenge étant de trouver une manière cohérente de faire revenir le personnage de Sam Nelson :

Nous y avons pensé, évidemment. Et c'est vraiment difficile parce qu'on se dit "Wow, comment ferait-on ça sans que ce soit complètement ridicule ?" Nous en parlons - mais ouais, il faudra attendre de voir. Je ne dirai jamais non.

Compte tenu de la popularité de la saison 1, une saison 2 d'Hijack serait une évidence. À l'heure actuelle, Apple TV+ n'a pas encore donné son feu vert, mais les premières déclarations du producteur laissent penser qu'une seconde saison est plus que probable.