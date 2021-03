Hippocrate : la saison 2 se dévoile davantage avec la bande-annonce

Après près de deux ans et demi d’absence, "Hippocrate" sera bientôt de retour sur Canal+. La chaîne cryptée vient de dévoiler la bande-annonce de la deuxième saison de sa série médicale, qu’elle diffusera à partir du 5 avril prochain.

Une vague de froid dévastatrice au cœur du nouveau chapitre d’Hippocrate

Hippocrate s’apprête à revenir pour un deuxième chapitre. La série est le prolongement du film du même nom, sorti en 2018. C’est Thomas Lilti, déjà derrière le long-métrage, qui a créé le show Canal+. Son intrigue nous plonge dans le quotidien d’un hôpital public. Un jour, des mesures sanitaires exceptionnelles forcent les médecins titulaires du service de médecine interne à rester confinés chez eux pendant 48 heures. Un médecin légiste et trois internes inexpérimentés se retrouvent alors forcés d’apprendre vite à se connaître pour faire fonctionner le service et accueillir les malades. Malheureusement, la quarantaine des médecins titulaires se prolonge, et les internes et le médecin légiste vont devoir poursuivre leur intérim.

La deuxième saison d’Hippocrate reprendra cette fois pendant un hiver particulièrement dévastateur. Une vague de froid extrême frappe la France, et les hôpitaux sont submergés par les arrivées de malades. Les urgences de l’hôpital Poincaré se sont même retrouvées inondées à cause des conditions climatiques. Les soignants et les patients ont donc tous été envoyés en médecine interne. Là, alors qu’Alison et Hugo sont toujours en stage, Chloé tente de revenir pratiquer, mais sa santé est fragile. Quant à Arben, il a disparu, et personne n’a de nouvelles de lui. Alison, Hugo et Chloé vont donc de nouveau devoir dépasser leurs fonctions pour aider les malades, dans un contexte particulièrement difficile. Et ils seront cette fois supervisés par Olivier Brun, tout juste arrivé comme nouveau chef du service des urgences.

Un retour chaotique à l’hôpital Poincaré

Canal+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la deuxième saison d’Hippocrate. Et celles-ci nous replongent dans le quotidien difficile des soignants de l’hôpital. On y découvre la panique à Poincaré et les difficultés des principaux protagonistes à s’adapter à la situation. Le chaos règne dans le bâtiment, et le trailer tease les nombreux problèmes auxquels Alison, Chloé, Hugo et Arben vont devoir faire face.

Hippocrate ©Canal+

Les quatre principaux acteurs de la série sont de retour pour cette deuxième saison. On reverra donc Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zacharie Chasseriaud et Karim Leklou dans les rôles de Chloé, Alyson, Hugo et Arben. Anne Consigny retrouve également son personnage de Muriel Wagner. Comme le montre la bande-annonce, Géraldine Nakache est aussi de retour dans la peau de Nathalie Ferrand.

On découvrira également de nouveaux visages dans le deuxième chapitre d’Hippocrate. Parmi eux, c’est Bouli Lanners qui a été choisi pour interpréter Olivier Brun. Tout comme le premier, le deuxième chapitre d’Hippocrate sera composé de 8 épisodes.