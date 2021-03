Hippocrate sur Canal+ : un premier teaser glaçant pour la saison 2

Un froid glacial s'abat sur les personnages de la série "Hippocrate" dans le premier teaser de la saison 2. La création originale française de Thomas Lilti revient sur Canal+ en avril prochain avec un casting toujours aussi solide.

Hippocrate : l'hôpital sous tension

Le plus médecin des réalisateurs, Thomas Lilti, continue l'aventure Hippocrate sur le petit écran avec une seconde saison. Rien à voir avec l'intrigue du film éponyme porté par Vincent Lacoste et Reda Kateb, si ce n'est cette auscultation du milieu hospitalier. La série avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi ou encore Karim Leklou a rencontré un beau succès lors de son lancement en novembre 2018 sur Canal+. L'intrigue se déroulait entre les murs d'un hôpital qui ne pouvait plus compter sur ses médecins titulaires à cause d'une mise en quarantaine forcée. Même s'il était question d'une infection dangereuse qui évoque étrangement l'actualité, le scénario a été écrit avant la pandémie. Les personnages que l'on a commencé à connaître seront de retour en avril prochain. Comme tant de séries, le tournage de la suite d'Hippocrate a été affecté par la crise et elle a pris du retard.

Hippocrate ©Canal+

Une saison 2 glaciale

Cette seconde histoire va s'intéresser à une vague de froid qui sature l'hôpital Poincaré. Les patients à traiter sont trop nombreux par rapport aux mains disponibles. En conséquence, des tensions ne vont pas tarder à se faire ressentir. La série aurait pu essayer de prendre la balle au rebond et de causer de la COVID-19. Mais le plan prévu à l'origine a volontairement été préservé. Quelque chose nous dit que nous devrions implicitement tout de même y penser. La situation sera un peu la même, avec des services au bord de l'implosion et des moyens parfois réduits en comparaison à ceux nécessaires.

Un tout premier teaser vient d'être diffusé. Il amorce déjà le futur bazar auquel feront face les héros. On peut voir plusieurs des personnages en train d'assister ébahis à l'arrivée massive de patients. Le tout dans un climat glacial qui n'est pas si habituel en France. Hippocrate est une création française qui a été pleinement convaincante lors de la première saison. En grande partie grâce à une approche réaliste et à une excellente distribution. Si tous ces ingrédients restent intacts, la suite s'annonce immanquable.