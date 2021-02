Hippocrate : une date pour la saison 2 de la série Canal+

Après une première saison réussie, la série médicale "Hippocrate" reviendra cette année avec des nouveaux épisodes. Y trouvera-t-on un lien avec la crise sanitaire ? Thomas Lilti, le créateur, nous donne des indications et annonce même quand débutera la diffusion.

Un film devenu une série

Thomas Lilti a une place un peu à part dans le cinéma français puisqu'il est médecin en plus d'être cinéaste. C'est justement de son expérience dans le milieu médial qu'il s'est inspiré pour Hippocrate. Un long-métrage remarqué avec Vincent Lacoste et Reda Kateb. Quelques années plus tard, il sort une série du même nom. Un projet porté par Canal+ dont l'intrigue se déroule durant une quarantaine forcée par une infection. Les médecins titulaires ne peuvent plus faire leur travail et leurs collègues externes, inexpérimentés, doivent prendre en charge les malades.

Un pitch qui rappelle étrangement ce que l'on peut vivre dernièrement et qui a pourtant été fait avant. La série a rencontré un beau petit succès lors de la diffusion de la première saison. Le casting y est pour beaucoup, avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi et Karim Leklou dans des rôles importants.

Hippocrate ©Canal+

Retour le mois prochain pour Hippocrate

Une saison 2 d'Hippocrate est en préparation. Cette fois, ce ne sont pas les personnages qui ont respecté des mesures sanitaires mais l'équipe. En mars dernier, les prises de vue ont été stoppées. Mais lors d'un passage sur Europe 1, Thomas Lilti a donné des nouvelles des prochains épisodes. Y compris une date de diffusion. Enfin, presque. Car il s'est avancé à dire que la saison 2 sera lancée fin mars, sans pour autant donner le jour exact. Il travaille actuellement sur le montage des dernières parties puis tout sera bouclé. Si Thomas Lilti aurait pu profiter de la pause imposée l'année dernière pour essayer d'inclure la crise actuelle dans le scénario, il admet que ça n'a pas été le cas. Pour lui, mieux vaut aborder le sujet plus tard, quand les auteurs auront le recul nécessaire et les idées plus claires. Un discours qui s'oppose aux intentions de certains, qui se sont empressés de faire du cinéma ou des séries en s'inspirant de la Covid-19.

Le script de cette seconde saison va se dérouler en pleine vague de froid. L'hôpital sera cette fois en crise, débordé par l'afflux de patients à traiter. Nous retrouverons les personnages que l'on connaît pour des nouvelles péripéties qui s'annoncent tendues, avec toujours un traitement très réaliste.