Histoire de Lisey : premières images de la série de Stephen King avec Julianne Moore

"Histoire de Lisey" ("Lisey's Story") commence enfin à se dévoiler avec de premières images. La série de Stephen King est produite par J. J. Abrams avec Pablo Larraín à la réalisation et Julianne Moore et Clive Owen au casting. À découvrir le 4 juin sur Apple TV+.

Histoire de Lisey par Stephen King

Stephen King continue de recevoir des offres pour des adaptations de ses œuvres. Parmi les prochains projets intéressants à venir, il y a Histoire de Lisey (Lisey's Story en VO), une mini-série tirée du best-seller de Stephen King et adaptée par lui-même. La présence de l'auteur devrait permettre d'attirer un peu plus les spectateurs et pourrait ainsi permettre à Apple TV+, qui diffusera le programme, de continuer de grandir dans le domaine des séries.

Pour vous faire une idée de ce qui vous attend dans Histoire de Lisey, voici un rapide résumé. On y suit Lisey Landon, deux ans après la mort de son mari. Des événements étranges vont faire ressurgir des souvenirs du passé et venir troubler Lisey. Pour porter ce show, Apple TV+ a réuni Julianne Moore (Lisey) et Clive Owen (Scott, le mari). Les deux interprètes avaient déjà travaillé ensemble dans Les Fils de l'homme (2006). À leurs côtés on retrouvera également Dane DeHaan, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh et Sung Kang.

Les photos avant un prochain trailer

Comme dit précédemment, Histoire de Lisey sera disponible à partir du 4 juin prochain. La date étant proche, on devrait avoir accès à une bande-annonce rapidement. Pour patienter, Apple a au moins dévoilé une série de photos. Un premier aperçu qui met en avant les principaux interprètes et donne le sentiment d'un certain cachet.

Un réalisateur de talent à la barre

Outre son joli casting, Histoire de Lisey nous intéresse en raison de la présence à la réalisation de Pablo Larraín. Sans être le cinéaste le plus populaire, il s'est forgé une excellente réputation dans un cinéma plus indépendant. Après s'être fait remarquer avec No (2012) puis El Club (2015, Grand prix du jury à Berlin), il enchaîne avec le biopic Neruda en 2016. Mais c'est l'année suivante qu'il obtient son plus gros succès en France avec Jackie (2017) porté par Natalie Portman.

L'année dernière il nous a encore offert une œuvre déroutante avec Ema (voir notre critique) et il est actuellement en tournage avec Kristen Stewart dans Spencer, biopic (toujours) sur la princesse Diana. Dans ses films, le cinéaste présente des personnages complexes, imparfaits et moralement ambigus. Le tout avec une mise en scène époustouflante (Jackie en est un bon exemple). On est donc curieux de voir ce qu'il proposera durant les huit épisodes de la série.

Produite, en plus, par J. J. Abrams via Bad Robot Productions et Warner Bros. Television, Histoire de Lisey sera donc à découvrir le 4 juin 2021 sur Apple TV+.