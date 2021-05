Histoire de Lisey : une bande-annonce pour la série Apple de Stephen King

"Histoire de Lisey" ("Lisey's Story"), mini-série de Stephen King proposée le 4 juin sur Apple TV+, se dévoile avec une bande-annonce intrigante. Julianne Moore s'annonce encore excellente tandis que le réalisateur Pablo Larraín propose de superbes plans.

Histoire de Lisey c'est quoi ?

Histoire de Lisey (Lisey's Story en VO) est une mini-série tirée du roman de Stephen King paru en 2006. Pour cette production que proposera prochainement Apple TV+, c'est le célèbre auteur qui s'est chargé lui-même de l'adaptation. Dedans, on y suivra Lisey Landon, interprétée par Julianne Moore. La série se déroule deux ans après la mort de son mari lorsque des événements étranges commencent à se produire. Le souvenir de son époux, joué par Clive Owen, va revenir la hanter et la questionner sur son rapport à la réalité. Elle va alors se lancer dans une sorte de chasse au trésor en suivant des indices. Ce qui mettra sur sa route de dangereux personnages.

Une bande-annonce tendue

Après de superbes images dévoilées, voici qu'Apple nous offre la bande-annonce d'Histoire de Lisey (en une d'article). Comme on peut le voir dans la vidéo, il sera question d'imagination. Celle du mari à laquelle Lisey commence à croire en suivant de mystérieux indices. Bien sûr, impossible pour le moment de savoir si tout cela est réel. On peut supposer que la série laissera planer le doute sur la santé mentale de l'héroïne, gardant ainsi une porte ouverte à une explication "rationnelle" plutôt que de plonger directement dans le fantastique.

Histoire de Lisey ©Apple TV+

Visuellement maintenant, ces images sont très encourageantes. Quelque chose de froid et d'inquiétant se dégage de cette bande-annonce qui mise sur une tension crescendo. Pour assurer la réalisation c'est Pablo Larraín qui a été engagé. Si la mise en scène semble moins marquée que sur ses deux précédents films Ema (2020) et Jackie (2017), on notera déjà des plans extrêmement précis et un beau travail sur les couleurs au sein du cadre. Comme ce plan qui montre Julianne Moore dans une piscine avec de la verdure et des arbres tout autour.

Enfin, Julianne Moore semble nous livrer encore une fois une excellente performance. Elle sera accompagnée également de Dane DeHaan, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh et Sung Kang. De quoi donner très envie de découvrir Histoire de Lisey à partir du 4 juin sur Apple TV+.