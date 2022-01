Hit-Monkey : c'est quoi cette nouvelle série Marvel disponible sur Disney+ ?

Une toute nouvelle série Marvel est sortie sur Disney+. « Marvel's Hit Monkey » vient en effet de faire son entrée sur la plateforme. Cette série animée de dix épisodes se concentre sur un personnage méconnu du grand public. Mais du coup, c'est qui Hit Monkey ?

Hit-Monkey : la série survivante de Hulu

Dirigée par Josh Gordon et Will Speck, Marvel's Hit-Monkey est une série animée qui se concentre sur un singe assassin. Le pitch est assez simple, et suit les pérégrinations de Hit Monkey, un macaque japonais doué en arts martiaux qui s'entraîne pour assouvir sa vengeance envers une grande organisation criminelle.

Initialement, cette série faisait partie d'une stratégie plus large de la part de la plateforme Hulu. En effet, cette dernière avait la volonté de produire plusieurs séries animées : Hit-Monkey, Howard the Duck et Tigra & Dazzler. Les trois shows auraient été abordés de la même façon pour ensuite offrir un crossover entre les trois productions.

Marvel's Hit Monkey ©Marvel Television / Hulu

Mais de ce trio, seul Hit-Monkey en est ressorti vivant. Le show Marvel a réussi à survivre dans l'ombre et a été diffusé sur Hulu avant d'être récupéré par Disney+ pour la France. Un système que les studios avaient déjà mis en place avec la série M.O.D.O.K., qui a suivi le même schéma de diffusion.

Hit-Monkey prend donc place dans les bas-fonds de Tokyo et propose une animation ultra violente, représentative du personnage. Josh Gordon et Will Speck abordent la série d'une manière trash bourrée d'humour, et offre un aperçu convaincant de ce qu'aurait été le crossover des trois séries réunies.

Focus sur ce singe assassin

Dans les comics, Hit Monkey est créé en 2010 par Daniel Way et Dalibor Talajic. À la base, il fait sa toute première apparition dans un comics digital pour Marvel Digital Comics Unlimited. Ce one shot est par la suite sorti en format physique une semaine plus tard. À la genèse de son histoire, Hit Monkey fait partie d'un clan de macaques japonais. Un jour, ces derniers recueillent un soldat blessé dans leur camp. Une décision qui ne plaît pas du tout à Hit Monkey.

À force de s'opposer au chef de son clan, Hit Monkey est banni. Sur sa route de l'éviction, le singe croise la route des ennemis du soldat. Quand il revient vers son clan, il découvre que toute sa famille a été assassinée. Il décide alors de ramasser les armes du soldat décédé et d'entreprendre une quête vengeresse ultra-violente. Depuis, il dédie sa vie à assassiner des assassins sous le pseudonyme de Hit Monkey.

Hit Monkey ©Marvel Comics

La série suit l'intrigue des comics, et reprend ainsi la genèse sombre et violente qui a poussé l'animal à devenir un assassin. Aidé par le fantôme de Bryce (doublé par Jason Sudeikis), Hit Monkey débarque à Tokyo pour y faire le ménage et apprendre la vie des humains. La série est d'une violence rare et attrayante, bourrée d'humour et se place quelque part entre Archer et Mr Pickles.