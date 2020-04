Hollywood : découvrez les premières images de la série Netflix de Ryan Murphy

Le prolifique Ryan Murphy est bientôt de retour avec sa nouvelle série, "Hollywood". Découvrez les premières images de votre prochaine série Netflix.

Ryan Murphy est un réalisateur de séries très prolifique et il ne compte pas s’arrêter de sitôt. Après The Politician, il est encore associé à Netflix pour une nouvelle série dramatique appelée Hollywood. Du glamour, des stars, et des paillettes en perspective, on découvre le tout dans ces premières images dévoilées.

Hollywood une fois de plus mis à l’honneur

La série, de 7 épisodes seulement, suit “un groupe d’acteurs et de réalisateurs en devenir dans l’Hollywood de l’après-guerre alors qu’ils feront tout pour réaliser leurs rêves”. Le synopsis se poursuit “Chaque personnage offre un regard unique derrière le rideau dorée de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les inégalités du show-business liées à la couleur de peau, le genre ou la sexualité, qui continuent encore aujourd’hui”.

Comme à son habitude, Ryan Murphy a rassemblé un casting avec de grands noms, des acteurs avec lesquels il a souvent travaillé, ainsi que des acteurs relativement peu connus. Les images, qui proviennent de Netflix, montrent des costumes vintage et impeccables, avec une ambiance qui capture en images l’industrie du cinéma des années 40, à voir dans le diaporama ci-dessous.





On retrouve au casting Jim Parsons, Darren Criss, Patti Lupone, Dylan McDermott ou encore Holland Taylor. Mais aussi des acteurs plus jeunes et moins connus qui auront le premier rôle comme la star de The Politician David Corenswet ou l’actrice du film Blackkklansman Laura Harrier. Tous sont vêtus de leurs plus beaux costumes et font vivre l’effet vintage donné dans ses photos.

Selon la productrice exécutive de la série, Janet Mock (Pose), la série raconte une histoire qui pose la question “Et si ?”

Et si une bande de marginaux avait la chance de pouvoir raconter leurs histoires ? Et si la personne en charge des décisions était une femme ? Le scénariste un homme noir ? Et si l'héroïne était une femme noire ? La star de Broadway une personne ouvertement gay ? Hollywood est une lettre d’amour à notre industrie, là où les rêveurs restent, là où les stars sont nées et là où la magie transcende la réalité.

Hollywood débutera le 1er mai, sur Netfix.