Hollywood : la série Netflix de Ryan Murphy a un trailer

Netflix vient de dévoiler une longe bande-annonce pour la nouvelle série de Ryan Murphy, "Hollywood". On y découvre les principaux protagonistes rêvant de réussir un projet très ambitieux dans la ville du cinéma dans les années 40.

La prochaine série de Ryan Murphy, principalement connu pour avoir créé American Horror Story, est attendue avec impatience par les nombreux fans de ses œuvres. Intitulée Hollywood, elle nous plongera dans le quartier du cinéma de la ville de Los Angeles dans les années 40. Netflix vient d’en dévoiler une longue bande-annonce.

Hollywood sera centré sur de nombreux jeunes aspirants acteurs et réalisateurs dans les années 40. Attirés par la cité du cinéma, ils vont tenter de changer le paysage du cinéma et de la culture américaine en tournant un film révolutionnaire.

D’après les premières images, on suivra notamment un trio composé d’un aspirant réalisateur, un aspirant scénariste et un aspirant acteur qui ambitionnent de faire un film très ambitieux malgré les mœurs de l’époque. Une jeune actrice ainsi que d’autres personnages devraient aussi avoir une place importante dans l’intrigue.

De nombreux personnages pour réussir un film révolutionnaire dans Hollywood

La bande-annonce révèle ainsi l’ambition des jeunes principaux protagonistes de la mini-série. On peut ainsi entendre l’un d’eux exprimer son envie de « réécrire l’histoire d’Hollwood ». Ils vont ainsi tout faire pour réaliser un film révolutionnaire au milieu d’un contexte social discriminatoire, et les images montrent les nombreux obstacles auxquels ils vont devoir faire face.

On peut y voir les protestations d’une partie de la population à laquelle ils doivent faire face à cause de leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle. On peut par exemple voir une croix brûlée synonyme du Ku Klux Klan devant la maison d’un des couples au centre de l’intrigue, ou un couple homosexuel être hué devant les journalistes. Les enjeux derrière la réussite de leur film vont être plus importants que le simple but de divertir, puisqu’ils vont tenter de changer les mentalités de l’époque.

Hollywood sera porté par Darren Criss, David Corenswet et Jeremy Pope. Laura Harrier, alias Liz Tooms dans Spider-Man : Homecoming, devrait aussi incarner un personnage ayant une place importante dans l’histoire. Samara Weaving, Dylan McDermott, Jim Parsons, Holland Taylor et Patti LuPone seront également présents au casting.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir la série de Murphy composée de 8 épisodes d’environ une heure, puisqu’elle sortira le 1er mai sur Netflix.