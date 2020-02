Hollywood : une affiche et une date pour la série Netflix de Ryan Murphy

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Hollywood

Le deal entre Ryan Murphy et Netflix est l’un des plus gros passés par la plateforme depuis sa création. Le créateur doit se montrer à la hauteur et a commencé avec « The Politician ». Une seconde création titrée simplement « Hollywood » va arriver cette année.

Ryan Murphy est l’un des grands acteurs de l’industrie télévisuelle, avec quelques gros titres à son actif (American Horror Story, Glee, Nip/Tuck). Sa réputation n’est plus à faire et on comprend que Netflix ait eu envie de l’attirer dans ses filets pour enrichir le catalogue d’un contenu exclusif de bonne qualité. Murphy avait auparavant un accord avec la Fox. À la fin de celui-ci, Netflix s’est manifesté en mettant dans les 300 millions de dollars sur la table. Une offre qui ne se refuse pas mais qui met une petite pression sur les épaules du principal intéressé, forcé pendant 5 ans de donner le meilleur pour être à la hauteur de ce qu’il représente. Une première série, The Politician, a lancé dans les faits cet accord. Beaucoup d’autres projets sont sur le feu, et le plus avancé est Hollywood. Avec un tel titre, tout porte à croire qu’il sera question de l’industrie du cinéma. C’est, effectivement, de ça que va parler la mini-série.

Voir et corriger le Hollywood des années 50

Dans Hollywood, Ryan Murphy s’attarde sur un groupe d’acteurs et réalisateurs qui rêvent de percer dans ce milieu, après la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Mais leurs espoirs vont se confronter à des mentalités arriérées. La série retournera dans le passé pour parler de guerre des sexes, de discrimination et des pratiques douteuses des studios. Des choses qui peuvent encore être valables aujourd’hui, sous une autre forme. Mais le plus intéressant est qu’Hollywood ne va pas en rester simplement à cette description de l’industrie et tentera de réécrire l’histoire en voyant comment les choses auraient tourné avec certains bouleversements ou des actes de la part de la nouvelle génération. Une note d’intention qui peut devenir passionnante. Les amateurs du style de Murphy risquent d’en avoir pour leur argent avec ce programme qui reprendra ses obsessions et certainement son style visuel – entendez par là que ça risque d’être très clinquant.

Une magnifique première affiche a été dévoilée par Netflix. On peut y voir dessus les personnages principaux en train de grimper sur le mythique panneau Hollywood. La symbolique est forte et explicite. Jeremy Pope, Darren Criss et David Corenswet sont une partie des talents qui compose un casting très dense car Hollywood suivra plusieurs arcs narratifs. Comme l’affiche ci-dessous l’indique, c’est le 1er mai prochain que la série sera mise en ligne sur Netflix.