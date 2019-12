Homecoming : Joan Cusack dans la saison 2 de la série Amazon

Vous avez aimé ? Partagez :

La bonne surprise de la fin d’année 2018, « Homecoming », devrait revenir pour une saison 2 cette fois portée par Janelle Monáe. Deux autres actrices ont été engagées pour intervenir dans la série d’Amazon.

Pour sa première saison, Homecoming s’était offerte Julia Roberts pour le premier rôle. Grande actrice de cinéma, on la découvrait pour la première fois dans une série. Mais le show d’Amazon avait également avec lui de bien beaux seconds rôles portés par Bobby Cannavale, Stephan James et Shea Whigham. Pour la saison 2, Amazon a décidé d’engager un tout nouveau casting (même si certains personnages pourraient revenir) et de mettre cette fois les projecteurs sur Janelle Monáe.

Le casting de Homecoming saison 2 s’agrandit

La chanteuse monte de plus en plus au cinéma et sa présence suffit pour qu’on s’intéresse à la saison 2 d’Homecoming. Cependant, une fois de plus, les seconds rôles auront toujours de l’importance. Deadline a donné les premiers détails sur deux autres personnages. Le premier sera interprété par Joan Cusack (Rock Academy, In & Out, Les Valeurs de la famille Addams…). La comédienne jouera Francine Bunda, une officier de l’armée dont la manière de travailler est présentée comme « non conventionnelle ». Le second sera joué par la moins connue Mary Holland (The Katy Universe), qui sera quant à elle Wendy, une cadre ambitieuse du département R&D de Geist.

Pour rappel, la première saison de Homecoming se déroulait dans un centre destiné à aider les soldats à faire la transition vers la vie civile. Un centre nommé Homecoming et appartenant au groupe Geist. La particularité de la série était de se dérouler sur deux temporalités différentes, à plusieurs années d’écarts. Julia Roberts y jouait une psychiatre du centre, qui des années après devient serveuse et semble avoir oublié une partie de son passé.

La deuxième saison s’écartera du podcast américain qui a inspiré la série. Mais la vraie curiosité sera de voir si Sam Esmail (Mr. Robot), le créateur et réalisateur de la saison 1, abordera ces prochains épisodes de la même manière, dans un esprit de thriller psychologique hommage à ceux des années 1970 et 1980.

La saison 2 de Homecoming est attendue sur Amazon pour 2020.