Voilà plusieurs semaines que le monde entier rivalise d'ingéniosité pour rester connecté. Aujourd'hui, c'est au tour de Rachel Skarsten et Paul Amos d'avoir eu la brillante idée de créer un festival des séries... à la maison ! Mais qu'est-ce que HomeCon exactement ?

Plusieurs événements américains de la culture pop, tels que Emerald City Comic-Con ou ClexaCon ont été reportés indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cependant, cela n’a pas empêché Rachel Skarsten (Batwoman, Lost Girl, Reign) et Paul Amos (Lost Girl, Assassin's Creed, Jupiter's Legacy) de créer un événement qui va ravir de nombreux fans dans le monde entier. Skarsten et Amos, qui sont tous deux des habitués de ce genre de festivals, se sont rendus sur Instagram pour annoncer en live qu'ils allaient organiser la toute première convention de films et séries virtuelle : HomeCon.

Une convention diffusée en live à la maison

Première très bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir les panels en direct. En effet, la HomeCon aura lieu les 10 et 11 avril (soit dans seulement quelques jours).

Deuxième information, c'est la plateforme de live-streaming Twitch qui diffusera ces panels. Pour accéder à l'événement, il vous faudra débourser la somme de 4,99€ afin de vous abonner à la chaîne Twitch de HomeCon. Une quinzaine de panels sont actuellement prévus et près d'une quarantaine d'acteurs ont répondu présents. D'ailleurs, au lieu des séances de photos en personne habituelles, les participants pourront choisir d'avoir une conversation en tête-à-tête avec leurs célébrités préférées. Celles-ci, d'une durée de 5 minutes, sont limitées à 2 par personne. Pour cela, il faudra payer un peu plus : 50$ par conversation (via Zoom). Les réservations seront disponibles mercredi 8 avril sur le site de HomeCon.

Sachez que l'événement fera don de 10 % de l'argent reçu à une œuvre de bienfaisance. First Responders First soutient les travailleurs de la santé en fournissant des masques, des gants et d'autres articles médicaux essentiels. En outre, la plupart des acteurs ont également annoncé qu'ils feraient don des sommes attribuées aux tête-à-tête.

HomeCon : un « casting » quatre étoiles

C'est sans plus attendre qu'on vous dévoile quelques acteurs qui seront présents, derrière leurs ordinateurs, les 10 et 11 avril. Certaines stars de Lost Girl, Supergirl, Wynonna Earp, Arrow, Batwoman, Marvel’s Runaways, Lucifer, Riverdale, Assassin's Creed, Watchmen ou encore Stranger Things seront donc au rendez-vous.

On parle par exemple de Nicole Maines, Azie Tesfai, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Anna Silk, Paul Amos, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elias Toufexis, Andrew Howard, Kris Holden-Ried, Gregg Sulkin, Casey Cott, Tim Rozon, Kat Barrell, Chester Rushing, Ben Lewis ou encore Inbar Lavi. (Tous les invités sont annoncés sur le compte Instagram de HomeCon.)

Vous pouvez vous inscrire à l'événement via le site web de HomeCon (notamment pour les tête-à-tête). Mais aussi en allant directement sur Twitch et en cherchant la chaîne HomeCon Official.

Petites infos concernant Twitch

Au fait, si la plateforme Twitch vous dépasse, pas de panique, on vous donne quelques tuyaux.

Premièrement, un « tutoriel » est disponible sur le compte Instagram de l'événement afin que cela soit plus facile pour vous. De plus, sachez qu'il existe plusieurs façons de s'inscrire à la chaîne Twitch de HomeCon afin de pouvoir assister aux panels.

Il vous faut déjà créer gratuitement un compte Twitch. Ensuite, vous pouvez vous abonner à la chaîne de HomeCon et payer 4,99€ (pour que le paiement ne se renouvelle pas, allez dans vos abonnements et cliquez sur « ne pas renouveler »). Mais vous pouvez aussi vous inscrire en testant Twitch Prime. Pour cela, il vous faudra créer un compte Amazon Prime. Or, vous disposez de 30 jours d'essai. Il vous suffit donc de vous désinscrire une fois la HomeCon terminée. (N'oubliez pas d'activer les notifications de la chaîne afin de savoir quand les acteurs seront en direct.)

Alors, vous avez tout bien compris ? Il ne nous reste plus qu'une seule chose à vous souhaiter : bonne HomeCon !