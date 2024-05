Homelander plus fort que Superman ? La star de The Boys donne son avis

Homelander est l’un des personnages les plus puissants de "The Boys". Anthony Starr pense même que le personnage pourrait battre Superman s’il l’affrontait.

Homelander, un personnage détestable mais particulièrement puissant

Ces dernières années, Homelander est devenu l’un des personnages les plus reconnaissables du petit écran. Joué par Antony Starr, il est le super-héros le plus célèbre de The Boys, série dont l’intrigue met en scènes une bande de justiciers qui veutt abattre les super-héros dont le sens moral laisse à désirer.

Dans le monde de The Boys, Homelander est la parfaite illustration du danger que représentent certains super-héros. Le personnage est particulièrement arrogant, avide de pouvoir, et a même de sérieuses tendances psychopathes. Mais il est aussi l’un des plus puissants de la série. Son interprète pense même qu’il serait capable de battre Superman.

Anthony Starr estime qu’il battrait Superman

Alors que la quatrième saison de The Boys sortira bientôt, Antony Starr a récemment donné une interview à Screen Rant afin d’en assurer la promotion. Le média américain s’est notamment amusé à lui demander si Homelander était capable de battre Superman. Et l’acteur a affirmé que son personnage prendrait le dessus dans un tel duel, notamment à cause de son absence de scrupule :

« Voilà pourquoi Homelander botterait les fesses de Superman. Il n’y a pas de facteur Kryptonite, et Homelander se battrait de façon tellement déloyale. C’est le genre de personnes à dire ‘Oh, tu m’as eu !’ pendant qu’il tombe avant de se relever et de vous jeter du sable dans les yeux. C’est le mec déloyal. Alors que Superman dit toujours ‘Oh, je ne ferai pas ça. Oh, il y a des enfants innocents qui pourraient être touchés.’ Homelander prendrait les enfants comme boucliers. »

De son côté, Jack Quaid n’est pas du même avis. L’interprète de Hughie dans The Boys prête également sa voix à l’Homme d’acier dans la série animée My Adventures with Superman. Et, dans une autre interview avec Screen Rant, il a assuré que le célèbre héros pourrait vaincre Homelander. Même si sa version du personnage aurait besoin de « quelques saisons » pour grandir, étant donné qu’il n’en est qu’à ses débuts de justicier dans les premiers épisodes de la série animée.

Retour prévu dans un peu plus de deux semaines

Quelle que soit la réponse à la question du vainqueur d’un éventuel affrontement entre Superman et Homelander, ce dernier sera bientôt de retour. Les huit épisodes de la saison 4 de The Boys commenceront à être diffusés le 13 juin prochain sur Prime Video. Trois sortiront d’abord. Puis un par semaine jusqu’au dernier, le 18 juillet.