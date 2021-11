House of Cards : Kevin Spacey condamné à verser une grosse somme d'argent à la production

Il ne fait pas bon être Kevin Spacey est en ce moment. En effet, la société de production MRC vient de gagner un procès contre le comédien. Ce dernier a été condamné à verser une grosse somme d'argent à cause de son éviction sur la série « House of Cards ».

La première série Netflix

En 2013, Netflix lance sa première série originale, House of Cards, créée par Beau Willimon. Il s'agit du remake de la mini-série britannique éponyme diffusée dans les années 1990. Kevin Spacey, l'acteur aux deux Oscars, était, jusqu'à la saison 5, la figure principale de cette série. Cependant, les différentes accusations de harcèlement sexuel qui sont tombées à son encontre ont poussé la production du show à réorganiser la série et à se séparer du comédien.

House of Cards © Media Rights Capital

Ainsi, le script de la dernière saison a été remanié pour exclure Kevin Spacey et donner davantage de place à Robin Wright. Mais ces changements ont entraîné des pertes financières à Media Rights Capital (MRC), la boîte de production de House of Cards. De même, la saison 6, qui devait durer 13 épisodes, a été raccourcie à 8 épisodes. Face à ces changements, et aux pertes financières qui en ont découlé, MCR a décidé d'entamer une procédure contre Kevin Spacey en 2019.

Kevin Spacey condamné à verser 31 millions de dollars à la production

L'acteur a été condamné à verser la somme de 31 millions de dollars à la société MCR qui produit la série House of Cards. La raison : un versement de dommages et intérêts pour rembourser les pertes financières du show après le licenciement de Kevin Spacey.

Frank Underwood (Kevin Spacey) - House of Cards ©Media Rights Capital

L'entreprise MRC a basé son argumentaire sur le fait que le départ forcé de Kevin Spacey, suite aux accusations sexuelles à son encontre, a entraîné une fragilisation de la série, et de nombreux remaniements économiques et artistiques. La justice a donc condamné le comédien à verser 31 millions de dollars à MRC. Quant à la série, elle s'est conclue en 2018 après six saisons, permettant d’ailleurs à Kevin Spacey et Robin Wright de repartir tous les deux avec un Golden Globes du/de la Meilleur(e) acteur/actrice dans une série dramatique.