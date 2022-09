House of the Dragon : à quoi ressemble le "gaveur de crabes" sans maquillage ?

Terrifiant ennemi dans la saison 1 de "House of the Dragon", le Gaveur de Crabes a droit à une bataille épique dans l'épisode 3. Mais à quoi ressemble-t-il sans maquillage ? Qui se cache derrière son masque ?

House of the Dragon poursuit sa route

Depuis le 22 août dernier, les fans de Game of Thrones ont eu le plaisir de retrouver l'univers passionnant imaginé par George R.R. Martin. En effet, House of the Dragon, le préquel de la série phare d'HBO nous entraîne de nouveau à Westeros où la bataille pour le trône de fer fait rage. Plus précisément, elle s'intéresse aux prémices de la guerre de succession au sein de la famille Targaryen (la fameuse "Danse des Dragons") qui conduira à leur perte.

Matt Smith (Daemon Targaryen) dans House of the Dragon © HBO

L'intérêt pour la saga n'a semble-t-il pas faibli puisque les audiences de ce préquel ne cessent de grimper au fil des épisodes.

Un ennemi charismatique

L'épisode 3 de House of the Dragon se concentre sur la bataille pour le contrôle des Degrés de Pierre entre l'armée de Craghas Drahar, dit "le gaveur de crabes" et celle de Daemon Targaryen et Corlys Velaryon. Drahar est surnommé ainsi car il attache ses prisonniers (des pirates) sur la plage et les abandonne aux marées. Ainsi, ces derniers font le bonheur des crabes qui se délectent de leur chair.

Physiquement, Craghas Drahar est impressionnant. Sa peau semble brûlée par le soleil et la mer, et il porte ce qui semble être un vestige d'un masque des Fils de la Harpie (bien connus des fans de Game of Thrones). Ses longs cheveux noirs et sa silhouette imposante lui confèrent une attitude animale.

Le gaveur de crabes dans House of the Dragon © HBO

Cette apparence physique est cependant bien loin de celle de l'acteur qui l'interprète, Daniel Scott Smith. Voyez par vous-mêmes :

Sur sa (courte) présence à l'écran, Daniel Scott Smith a particulièrement apprécié d'avoir une grande liberté pour ce personnage, peu décrit dans le roman de George R.R. Martin.

C'est un personnage vraiment mauvais. Donc pour un acteur, c'est génial. C'est bien quand on a des détails sur le personnage, mais c'est aussi super d'avoir une page blanche. Ça nous donne la liberté de faire ce qu'on veut avec le personnage. Niveau créativité, c'était incroyable pour moi, et pour les réalisateurs aussi, car on a pu jouer et construire notre propre vision du Gaveur de Crabes.

a déclaré l'acteur à Entertainment Weekly.