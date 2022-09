House of the Dragon : cette (future) mort horrible a été spoilée dans Game of Thrones

ATTENTION SPOILERS ! Comme s'il n'était pas assez détesté comme ça, Joffrey Baratheon avait dévoilé dans la saison 3 de Game of Thrones comment un personnage central de House of the Dragon allait mourir.

House of the Dragon : l'avant Game of Thrones

Se déroulant près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones, House of the Dragon s'intéresse à la guerre de succession à laquelle s'est livrée la dynastie Targaryen. Plus communément appelée "La Danse des Dragons", elle a conduit à la chute de cette puissante famille de Westeros qui chevauchait d'impressionnants dragons.

Dans la première saison, actuellement diffusée sur HBO (et sur OCS en France), on assiste au règne du roi Visery Ier (Paddy Considine) alors qu'il doit nommer son nouvel héritier. Si sa fille unique Rhaenyra (Milly Alcock) semble être la plus légitime, son deuxième mariage avec Alicent Hightower (Emily Carey) va quelque peu rabattre les cartes. Et semer les graines de la discorde.

House of the Dragon © HBO

Si le plaisir de retrouver l'univers imaginé par George R.R. Martin reste intact, les enjeux concernant les personnages sont peut-être moins prenants que dans Game of Thrones. Pour une raison relativement simple : on sait d'avance que les Targaryen ont mal fini. En effet, la série-mère a, à de nombreuses reprises, fait allusion au règne et à la chute des ancêtres de Daenerys. Une scène de la saison 3 évoque même la mort d'un des personnages phares de House of the Dragon.

Évidemment, si vous ne souhaitez pas en savoir plus, nous vous conseillons d'arrêter ici votre lecture.

Quand Joffrey spoilait une mort horrible

Game of Thrones saison 3 © HBO

Des années après sa mort, Joffrey Baratheon nous donne une nouvelle raison de le détester ! En effet, c'est lui qui a annoncé comment allait mourir Rhaenyra Targaryen alors qu'il faisait visiter le Grand Septuaire de Baelor à sa future épouse Margaery Tyrell dans l'épisode 4 de la saison 3. La preuve en images :

Si la série continue sur sa (belle) lancée, cette scène devrait être un des moments marquants du show. On a déjà hâte !