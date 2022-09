House of the Dragon : de quelle maladie souffre Viserys ?

Depuis l'épisode 1 de "House of the Dragon", on sait que le roi Viserys est atteint d'une mystérieuse maladie. Mais de quelle maladie s'agit-il ? L'acteur qui l'interprète, Paddy Considine, a répondu à la question que tout le monde se pose.

House of the Dragon : Viserys décline

Depuis le 22 août dernier, les fans de Game of Thrones retrouvent avec plaisir les intrigues familiales qui animent Westeros dans House of the Dragon. Diffusée tous les lundis (sur HBO aux États-Unis et OCS en France), cette série se déroule presque 200 ans avant que Daenerys Targaryen ne vienne au monde et s'intéresse à ses ancêtres, lorsqu'ils étaient à la tête des Sept Couronnes.

Mais les choses se compliquent lorsque le roi Viserys doit nommer son héritier légitime. Il choisit sa fille unique Rhaenyra, mais se remarie et devient père à nouveau, d'un garçon (Aegon). Sa succession est donc remise en cause, et les prémices d'une guerre entre les partisans de Rhaenyra et ceux d'Aegon commencent à poindre.

Plus connue sous le nom de la Danse des Dragons, cet affrontement précipitera les Targaryen dans le chaos et causera leur perte. Un chaos dont nous devrions bientôt être témoins puisque la santé de Viserys décline à vue d'oeil.

Viserys (Paddy Considine) dans House of the Dragon © HBO

De quelle maladie souffre-t-il ?

Dans l'épisode 1 de House of the Dragon, Viserys se fait soigner pour une blessure au dos qui ne guérit pas. Elle serait apparue après qu'il se soit blessé sur le trône de fer. Mais plus les années passent, plus la maladie gagne du terrain. Ainsi, dans l'épisode 3, il apparaît avec deux doigts amputés. Lors d'une interview donnée au podcast d'Entertainment Weekly West of Westeros, Paddy Considine, qui interprète Viserys a expliqué de quelle maladie souffrait le roi :

Il souffre d'une forme de lèpre. Son corps se détériore, ses os se détériorent. Il n'est pas si vieux pourtant (...) il est juste malchanceux d'avoir cette maladie qui grignote son corps. C'est métaphorique. Le fait d'être roi lui cause une grande source de stress, physique et aussi mental. Ça le ronge petit à petit.

Étant donné qu'il y a un saut dans le temps d'approximativement 10 ans entre l'épisode 5 et l'épisode 6, il faut attendre à voir Viserys très diminué à la fin de la saison. Elle pourrait d'ailleurs se terminer sur sa mort.