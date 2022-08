House of the Dragon épisode 1 : les fans choqués par cette scène, le réalisateur réagit

"House of the Dragon" le préquel de "Game of Thrones" consacré aux Targaryen a débuté sa diffusion cette semaine. Et l'épisode 1 n'a pas manqué ses objectifs. Une séquence en particulier a choqué les spectateurs. Le réalisateur de l'épisode et l'actrice ont réagi. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur le premier épisode !

House of the Dragon : un épisode 1 très suivi

Après l'immense succès des huit saisons de Game of Thrones, HBO a décidé d'offrir aux fans un préquel se déroulant dans l'univers imaginé par George R.R. Martin : House of the Dragon. Comme son nom l'indique, cette nouvelle série s'intéresse aux ancêtres de Daenerys Targaryen, près de 200 ans avant sa venue au monde. Le roi Viserys I est au pouvoir et une guerre de succession se dessine alors qu'il doit choisir son héritier.

Très attendu, le premier épisode a été massivement suivi lors de sa diffusion dans la nuit de dimanche à lundi sur HBO aux États-Unis (et en France sur OCS). Il a même battu le record du meilleur lancement d'une série HBO.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les fans de Game of Thrones n'ont pas été dépaysés. En effet, l'épisode 1 possède tous les ingrédients qui ont participé au succès de la série : des complots, du sexe et de la violence. Une scène en particulier n'a pas manqué de choquer les spectateurs.

L'héritier d'un jour

Le roi Viserys I (Paddy Considine) et sa femme Aemma (Sian Brooke), enceinte, attendent désespérément d'accueillir un héritier mâle. Cette dernière se prépare à accoucher dans l'épisode 1 de House of the Dragon, lorsque le bébé se présente en siège. Une situation dramatique qui conduit Viserys à devoir choisir entre la vie de son épouse et celle de son futur enfant.

Désirant à tout prix avoir un héritier, le roi choisit la deuxième solution, entraînant une séquence de césarienne particulièrement difficile à regarder. Ce qui n'a pas manqué de choquer les fans. D'autant plus que le nouveau-né ne survit pas non plus à cette naissance dramatique.

Sian Brooke dans le rôle d'Aemma Arryn dans House of the Dragon © HBO

Le réalisateur et l'actrice réagissent

Dans un entretien accordé au Los Angeles Times, le réalisateur de l'épisode Miguel Sapochnik et l'actrice Sian Brooke, ont réagi à cette séquence :

Je sais que ça peut sembler extrême mais je voulais que la scène soit difficile à regarder. Je voulais faire en sorte que les gens se souviennent, peu importe ce qu'ils pensent de lui, que Viserys avait pris cette décision et qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. C'est un élément pivot de l'histoire, et cette scène devait être inoubliable

a déclaré Miguel Sapochnik. Il a également confié que deux sages-femmes étaient présentes sur le plateau pour orienter les acteurs.

De son côté, Sian Brooke a donné des détails concernant le tournage de la scène. On apprend qu'elle a ainsi passé une journée et demi "clouée au lit avec les jambes écartées". Avant le tournage, les acteurs avaient eu une longue préparation pour se familiariser avec les prothèses.

J'avais un faux ventre qui a ensuite été rempli de sang. Une pompe se mettait en route au moment où je recevais les incisions pour que le sang coule à flots

a confié Sian Brooke.

Avec cette séquence et son montage alterné avec le tournoi, Miguel Sapochnik voulait illustrer ce qu'était la vie des hommes et des femmes à cette époque. Après le tournage, il a montré la séquence à plusieurs femmes pour avoir leurs retours. Certaines lui ont confié que ça n'était pas assez violent.