House of the Dragon épisode 10 : cette scène avec Aemond et Vhagar est différente du roman

La saison 1 de "House of the Dragon" s'est achevée ce lundi 24 octobre avec la diffusion de l'épisode 10. Une séquence en particulier a choqué les spectateurs. Elle est pourtant bien différente du roman de George R.R. Martin. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur l'épisode final de "House of the Dragon" !

House of the Dragon : fin de la saison 1

Après plus de deux mois passés en compagnie des Targaryen, l'heure est venue de les quitter. En effet, la saison 1 de House of the Dragon s'est clôturée ce lundi 24 octobre avec un épisode 10 à la hauteur des attentes des fans.

Après la mort de Viserys à la fin de l'épisode 8 et un quiproquo qui a emmené Alicent à penser que ce dernier avait finalement désigné leur fils Aegon comme héritier, le couronnement a eu lieu durant l'épisode 9. Un moment charnière dans la danse des dragons. C'est au début de l'épisode 10 que Rhaenyra et son époux Daemon ont appris non seulement la disparition de Viserys mais également le couronnement d'Aegon de la bouche de Rhaenys.

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) - House of the Dragon épisode 9 © HBO

Plutôt que de déclencher une guerre sur le champ, Rhaenyra a préféré réunir ses conseillers autour de la table pour évaluer ses options. Elle a finalement choisi d'envoyer ses messagers aux quatre coins du Royaume pour s'assurer que les maisons qui lui avaient prêté allégeance lorsque Viserys l'avait désignée comme héritière lui étaient toujours fidèles. Parmi ses messagers se trouvaient ses deux fils nés de son premier mariage, Jacaerys et Lucerys Velaryon. Ce dernier est envoyé à Accalmie chez lord Borros Baratheon sur le dos de son dragon Arrax.

Une séquence choc

Alors qu'il pense la tâche aisée, il aperçoit l'immense dragon Vhagar dans la cour de la forteresse. Son oncle Aemond, le frère et soutien du roi Aegon, est déjà sur place, en vue de négocier avec les Baratheon. Une dispute éclate entre Lucerys et Aemond, ce dernier réclamant toujours que Lucerys paie pour lui avoir crevé un oeil. Sous les ordres de lord Borros, les deux jeunes hommes quittent Accalmie. Mais Aemond le poursuit dans les airs, avec Vhagar, terrifiant Lucerys qui chevauche un dragon cinq fois moins gros.

La taille de Vhagar par rapport à celle d'Arrax - House of the Dragon épisode 10 © HBO

Alors qu'il n'a aucune chance contre Vhagar, Arrax désobéit à son dragonnier et fait feu sur l'immense bête, déclenchant la fureur de celle-ci. Malgré les ordres d'Aemond, Vhagar ne fait qu'une bouchée d'Arrax et de Lucerys, sous son regard médusé.

Dans le tome 2 de Feu et Sang écrit par George R.R. Martin, d'où est tirée House of the Dragon, ce duel est également l'événement qui déclenche pour de bon la danse des dragons. Cependant, dans le roman, on comprend qu'Aemond a voulu tuer Lucerys, que ça n'était pas accidentel. Interrogé à ce sujet par Variety, le showrunner de la série Ryan Condal a tenu à s'expliquer :

Les historiens ont conclu qu'Aemond avait voulu tuer Luke, mais je pense qu'aucun d'eux ne pouvaient savoir ce qui s'était passé dans sa tête à ce moment-là (...) ça apporte de la complexité et de la nuance au personnage (...) c'est ce qui m'intéresse.

Accident ou non, la mort de Lucerys a déclenché une fureur jamais vue chez Rhaenyra. Le plan final sur son regard en dit long sur sa détermination à anéantir Les Verts.

Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon épisode 10 © HBO

Les hostilités débuteront dans la saison 2 de House of the Dragon, dont le tournage devrait commencer début 2023. Si HBO n'a pour le moment pas communiqué de date de diffusion, nous pouvons espérer découvrir les nouveaux épisodes fin 2023, ou début 2024. L'attente va être longue !