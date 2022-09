House of the Dragon épisode 4 : la scène de sexe vue par Milly Alcock (Rhaenyra) et Fabien Frankel (Criston Cole)

Dans l'épisode 4 de la saison 1 de "House of the Dragon", Rhaenyra et Ser Criston Cole partagent une scène de sexe. Nous avons interrogé Milly Alcock et Fabien Frankel sur le tournage de celle-ci.

House of the Dragon : l'épisode 4 est en ligne

Cela fait déjà quatre semaines que l'univers de Game of Thrones est revenu sur nos écrans. Avec House of the Dragon, nous découvrons les prémices de la guerre de succession à laquelle s'est livrée les ancêtres de Daenerys Targaryen et qui a mené à leur chute.

House of the Dragon ©HBO

Rhaenyra, la fille aînée du roi Viserys I est l'héritière désignée du trône mais l'arrivée de son demi-frère Aegon a rebattu les cartes. Sans compter sur son oncle, Daemon Targaryen, bien décidé à occuper une place centrale.

Dans l'épisode 4 de la saison 1, ce dernier revient à Port-Real. Il en profite pour entraîner sa jeune nièce Rhaenyra dans les rues de la ville et l'initier aux plaisirs de la chair. Les deux se rapprochent dangereusement et partagent un baiser. Ce qui ne choquera pas vraiment les spectateurs de Game of Thrones, déjà habitués à voir de l'inceste à l'écran (coucou Jaime et Cersei).

Les interprètes de Rhaenyra et Criston Cole nous parlent de la scène de sexe

Après que Daemon a refusé d'aller plus loin avec sa jeune nièce, Rhaenyra regagne le Donjon Rouge. Elle prend les devants et initie une scène d'amour avec Ser Criston Cole, qu'elle apprécie depuis des années.

Rhaenyra (Milly Alcock) et Ser Criston Cole (Fabien Frankel) se rapprochent enfin - House of the Dragon épisode 4 © HBO

Lors de leur récente venue à Paris, nous avons demandé à Milly Alcock (Rhaenyra) et Fabien Frankel (Ser Criston Cole) de nous parler du tournage de cette scène de sexe.

C'est Rhaenyra qui initie ces deux séquences intimes dans l'épisode. C'est une nouveauté car ça n'était pas le cas dans Game of Thrones. Voir une femme prendre les devants c'est nouveau, et c'est une bonne chose. Ça résume ce que House of the Dragon veut dire sur les femmes, qu'elles ont le contrôle sur leurs existences.

a déclaré Milly Alcock.

Nous avons beaucoup travaillé pour rendre cette scène la plus réaliste possible. Le sexe c'est aussi le fait d'enlever ses vêtements, ses chaussures, de ne pas forcément être très adroit. Toute cette "logistique" qu'on voit rarement à l'écran. On a beaucoup discuté avec la réalisatrice Clare Kilner, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas que cette scène soit comme les autres. On s'est inspiré de la série "Normal People" où les scènes d'amour semblent réalistes.

a rajouté Fabien Frankel.

Lors de ce tournage, une coordinatrice d'intimité était présente, de manière à chorégraphier la scène, sans que cela ne soit gênant pour les acteurs :

Je n'arrive même pas à comprendre comment on a pu faire sans ces coordinateurs d'intimité. C'est tellement important. Imaginez vous arrivez sur un plateau de tournage et vous devez tourner une scène de sexe avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est très embarrassant et ça se voit forcément à l'écran

nous a confié Fabien Frankel.

Nous étions seulement quatre dans la pièce. Je me suis sentie parfaitement en sécurité et à l'aise. Et je savais que si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais eu aucun mal à le dire. Il n'y avait aucune pression. C'était vraiment comme apprendre une chorégraphie. On a répété et on savait exactement où mettre nos mains, nos jambes etc. C'était super fun

a conclu Milly Alcock.